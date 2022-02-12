Первая свая новостройки в Хатасской школе

В селе Хатассы начали строительство дополнительного здания средней школы

Сегодня, 12 февраля установлена первая свая дополнительного здания Хатасской средней общеобразовательной школы имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых на 120 мест. Общая площадь нового здания составит более 4 908 квадратных метров. Генеральным подрядчиком строительства является ООО «Ориентир-14».

В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов, глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев, исполняющий обязанности Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн), руководство, коллектив администрации села, средней школы, общественность.

В поздравительной речи министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Тихонов отметил, что в селе Хатассы начался масштабный проект, который будет реализован благодаря совместным усилиям Главы республики Айсена Николаева и главы Якутска Евгения Григорьева. «Такой проект реализуется не во всех регионах, учитывалось демографическая ситуация в Якутии», — подчеркнул заместитель министра.

По информации Владимира Тихонова, до 2024 года запланировано строительство 20 объектов образования. Так, за этот срок в Якутске и его пригородах будут дополнительно создано 12 тысяч ученических мест.

Глава города Якутска Евгений Григорьев обратил внимание, что строительство началось в результате большой работы Окружной администрации, Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), Министерства Просвещения Российской Федерации, государственной корпорации «ВЭБ.РФ».

«В 2022 году в городе Якутске будут построены дополнительные объекты к школам. В этом пристрое будет три этажа, 19 учебных кабинетов, оснащенных современным оборудованием, просторная столовая, спортивный и актовый залы, а также библиотека, универсальная мастерская по технологическому труду», — отметил глава города.

Коллектив Хатасской средней школы, учащихся и жителей села также поздравили исполняющий обязанности Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Дмитрий Семенов, директор ООО «Ориентир — 14» Анатолий Колосов, директор Хатасской СОШ Николай Слепцов.

В настоящее время в Хатасской средней школе обучается 947 детей с разделением в две смены. При вводе нового дополнительного здания учащиеся перейдут на обучение в одну смену.

С 2016 года в школе реализуется программа развития «Хатасская школа агробизнеса» в статусе агропрофилированной школы. В 2019 году школа победила в конкурсе и получила грант в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Кроме того в школе осуществляется пилотный проект федеральной сети научно-учебной лаборатории «Агроклуб». В 2021 году школа стала участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Республики Саха (Якутия) в рамках Национального проекта «Образование». Также ведётся углублённое обучение по программам математического и естественно-научного профиля.

yakutskcity.ru.