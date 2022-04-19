Первая свая будущей школы в намском селе Тумул

Сегодня, 19 апреля в селе Тумул Намского улуса состоялась торжественная церемония установки первой сваи будущей школы на 150 учебных мест. Строительство объекта будет вестись по Инвестиционной программе Республики Саха (Якутия).

Для жителей села начало строительства новой школы является долгожданным и радостным событием. В настоящее время школа располагается в деревянном здании 1971 года постройки, при этом здание является ветхим и рассчитан на 120 мест.

В торжественной церемонии закладки первой сваи приняли участие такие высокие гости как: председатель Государственного собрания Республики Саха (Якутия) (Ил Тумэн) Алексей Ильич Еремеев, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Павловна Любимова.

«Сегодня закладка первой сваи будущего здания школы имеет историческое значение. Символично, что строительство школы начинается в год столетия ЯАССР и в год 125-летия со дня рождения видного государственного и политического деятеля Максима Кировича Аммосова. Желаю, чтобы строительные работы были выполнены в срок и через два года на этом месте будет новое прекрасное здание Модутской средней общеобразовательной школы. Уверена, что новое здание школы будет именно тем местом, где дети получат качественное образование и правильное воспитание, станут настоящими патриотами Родины и будут трудиться во благо развития нашей республики. Желаю всем жителям села Тумул крепкого здоровья, и чтобы принимали активное участие в общественном контроле за ходом строительства объекта», — сказала в поздравительной речи Ирина Павловна.

От имени всего улуса слова благодарности в адрес руководства республики за старт строительства долгожданного нового здания школы выразил глава Намского района Юрий Иннокентьевич Слепцов: «Надеемся, что работы будут завершены в срок, и через два года мы уже справим здесь новоселье», – сказал глава улуса и призвал земляков поддержать начало строительства и активно участвовать в субботниках.

Согласно плану в новом здании школы для учащихся будут созданы все условия, будут оборудованы современные учебные кабинеты, компьютерный класс, актовый зал, библиотека, столовая и пищеблок.

Как рассказал директор школы Новиков Михаил Егорович, школа ведет профильное обучение по агротехнологическому направлению, также ведутся элективные курсы по животноводству, овощеводству, автоделу, трактороведение. Дуальное образование ведется по заявлению родителей, обучающихся по следующим профессиям «Швея 2 разряда», «Столяр 2 разряда», «Овощевод», «Оператор ЭВМ 2 разряда», «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». По окончании курса каждому выпускнику освоившим профессиональное обучение дается свидетельство о профессиональном обучении.