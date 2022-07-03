Первая смена «ЖДЯжек» закончилась «Гаджетом приключений…»

Каникулы! Каникулы!

С грустью пришли дети железнодорожников в последний день первой смены на свою базу дислоцирования в Центре культуры АК «ЖДЯ» в г. Алдане. Им очень не хотелось прощаться с полюбившимися друзьями, вожатыми и педагогами, с которыми так весело прошел месяц каникул. Творческая смена «Юные ЖДЯжки» была очень увлекательной. Дети посещали библиотеку, где прошла интересная викторина по правилам поведения в лесу, Чудо Парк, в котором очень понравился мультик «Я краснею», а также клуб виртуальной реальности. Они стали театралами, ведь Театр юного зрителя неоднократно показывал представления на сюжеты различных сказок. В культурном Центре ребята смотрели мультики, играли в настольные игры и занимались с педагогами: Зверевой Ольгой Витальевной (преподавателем по актёрскому мастерству), Самойловой Инной Павловной (преподавателем по вокалу), Малышевой Олесей Александровной (преподавателем ИЗО). Но самым запоминающимся стал последний день смены. Маленькие актёры показали целое представление для своих родителей, а после концерта получили сюрпризы в виде различных вкусностей.

Проявили себя самыми активными и яркими звёздочками, но не зазвездились: Софья Магдич, Раченкова Валерия, Добрынская Ярослава, Вакуленко Екатерина. Софья и Валерия принимали активное участие во всех занятиях, а больше всего им полюбились танцы и вокал. Ярослава отличилась артистизмом и ответственным подходом ко всем задачам и просьбам. Катя — одна из самых маленьких среди ребят, однако очень удивляла своими знаниями и трудолюбием. В течение всей смены детям помогали вожатые, которые также приняли участие в отчётном концерте.

Итак, наступил день прощания… Но ни времени, ни места для грусти не осталось. Руководитель площадки Инна Горожанкина придумала такой сценарий, а вожатая Наталья Ребус (студентка Хабаровского института культуры и искусства) так проявила свои творческие способности и воплотила идею в постановку мини-спектакля, что от него кругом пошла голова не только у детей.

Под песню «Просто мы маленькие звезды» началась танцевальная разминка, звездочки на экране фоном сопровождали ее. После танцев состоялась инсценировка, в которой участвовал каждый ребенок, подчеркивая, что же делали ребята всю смену, как круто отдохнули: много играли, пели, танцевали, обрели новых друзей, да просто веселились! Но ведь лето не кончается! А это предполагает, что им так же доведется много гулять, играть в мяч, в прятки, классики, а если плохая погода, то дома играть в настольные игры, рисовать, мастерить поделки, заниматься спортом!

И тут девочка Соня вдруг говорит:

— Ребят-ребят, это, конечно, здорово, но ведь бывает и по-другому… А по-другому — современный двор, ребята сидят, уткнувшись в свои телефоны… И на предложение Сони поиграть, отвечают, что могут с ней пообщаться неплохо и в соцсетях…

– А вы что других игр без гаджета не знаете?

— Знаем! Максим – Стендофф-2; Слава – Фортнайт; Настя и Ярослава– Роблакс, Бравл старс!; Арсений – Вандер теймс..; Коля – отстань ааа!

Но дети есть дети! И кто-то из них вышел поиграть с коляской, кто-то с мячиком, Иванна предложила играть в «Съедобное – несъедобное», а потом, кивнув на ребят в телефонах, сказала «Побросайте телефоны! Лето на дворе! Загорайте, веселитесь, радуйтесь жаре!».

Ее поддержали стихами Арина, Катя:

— Поскорее бы играть, лета не хватает. Лето словно шоколад, очень быстро тает.

А как актуальны были слова Оли:

— Летом здорово играть с лучшими друзьями. Ну-ка хватит зависать в виртуальной яме!

На что у Ярослава быстро нашелся ответ:

— Что плохого в телефоне? Кто мне даст ответ!? Ведь здесь на ярком фоне вайфай и интернет;

его поддержал Арсений:

— Всегда есть чем заняться! Я блогеров смотрю. Зачем мне заниматься? Есть интернет, найду.

Согласен с ними и Слава:

А я тик-ток листаю, Пример всем подаю. Игрушки не бросаю, Тихонечко смотрю…

Вот так, оказывается, живут многие наши дети — ВКонтакте, в квартире другие соцсети. И проблемы у них одни – разрядился телефон или пропал интернет, и жизнь остановилась…

Более того, перед ребятами предстала Вирусинда (Ребус Наталья) — повелительница компьютерных игр и социальных сетей, и заявила: — совсем скоро в моей власти будут все дети мира, и никто не сможет мне помешать!

Ну кто бы сомневался в Вирусинде? Всё под контролем, всё идёт по плану. Компьютерные сети есть везде! И дети липнут к своему экрану…

В самом деле, заманила она ребятню в свой виртуальный мир, теперь не нужны ни дружба, ни веселье, не будут гулять, будут только в телефонах зависать!

Пытается девочка Соня ребят оторвать от телефонов, но они словно под гипнозом… Что же делать? Как спасти ребят? Кто мне поможет? И тут появляется сама доброта — Хранительница детства (Баязитова Инесса), она всегда рядом, когда дети перестают верить в чудо, забывают о своих фантазиях и мечтах, перестают играть и веселиться. Но так просто вдвоем с Соней им не справиться с Вирусиндой.

И тогда Соня говорит:

— Я знаю, что надо делать! Давай обратимся за помощью к родителям?

Вирусинда:

— Родители не помогут! Они сами в телефонах сидят. В тик-токе, на ютубе, в соцсетях. Все у меня под контролем. Но слушайте мои задания, если выполнят родители – отпущу детей. В чём я очень сомневаюсь.

Соня: А не надо сомневаться! Родители у нас самые лучшие! Самые мудрые, заботливые и внимательные!

И родители не подвели, они успешно справились со всеми заданиями, отгадали, вспомнили! Молодцы! Они-то знают плюсы и минусы гаджетов и интернета, потому и победили!

Очень важные слова на прощание сказала «ЖДЯжкам», их мамам и папам Хранительница:

— Детство — это лучшая пора, не успеете оглянуться, как станут взрослыми дети, и им точно не понадобится помощь родителей, сейчас на дворе лето, отдыхайте на природе, катайтесь на роликах, отправляйтесь в походы и просто проводите как можно больше времени вместе. Интернет и гаджеты – это не плохо! Но во всем должна быть золотая середина!

Ну а финальная песня: «Я у мамы с папой самый…» подвела итог мини-спектаклю, который в заключительном слове высоко оценила Наталья Онофрийчук, председатель профкома АК «ЖДЯ», и началось праздничное чаепитие, где ребята продолжили веселье и обменялись контактами для продолжения дружбы.

Слова безмерной благодарности звучали в этот день от родителей в адрес руководства Компании, профсоюзного комитета, организаторов за то, что находятся средства и время для обеспечения полноценного веселого отдыха детворы работников «Железных дорог Якутии», за внимание и заботу о маленьких «ЖДЯжках».

Ну а организаторам первой творческой смены было уже не до грусти расставания, их ждет следующая партия «ЖДЯжек» – с новыми талантами, конкурсами и впечатлениями.