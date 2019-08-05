Первая смена Кампуса молодежных инноваций в Якутии «Я – гражданин мира» завершила свою работу

В Год Консолидации в Якутии в круглогодичном Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» на смене Кампуса молодежных инноваций «Я – гражданин мира» собирались ребята из Якутии, регионов России, зарубежья и стран СНГ.

Традиционная смена Центра «Сосновый бор» «Я –гражданин мира» проходила в этом году в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и нацпроекта «Образование».

За время смены была реализована насыщенная образовательная и развлекательная программы. Участники международной летней творческой школы «Я –гражданин мира» получили знания по пяти иностранным языкам, эвенкийскому, русскому языку для иностранцев, по культуре и традиций народов мира, по программам дополнительного образования, участвовали в проектной деятельности. Ведь самое главное, в работе смены Кампуса – дать почувствовать каждому ребенку быть успешным, мотивирование их к социальной активности и добротворчеству.

Одним из важных путей повышения мотивации у ребят к познавательной деятельности и творческой самореализации за время смены можно назвать проектную деятельность CAS, которая охватила всех ребят. Итог деятельности был представлен вниманию зрителей на торжественном закрытии смены «Я –гражданин мира».

Так, проектная деятельность на смене Кампуса молодежных инноваций была посвящена Году театра в России – ребята вместе с педагогами подготовили театрализованную постановку по мотивам народного эпоса олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта» Прокопия Ядрихинского – Бэдьээлэ.

Олонхо – это эпическое искусство якутов, занимает центральное место в системе якутского фольклора и все его самые яркие и трагические события участники смены смогли осветить в своей театрализованной постановке.

Рассказ о жизни якутской героини Дьырыбына Дьырылыатта сопровождался художественными номерами. Костюмы, олонхо, тойук в исполнении детей, танцы и песни помогли присутствующим на короткое время перенестись на сцену настоящего театра, почувствовать атмосферу якутского фольклора.

Перевоплощение воспитанников смены в героев эпоса, изучение шедевра устного и нематериального наследия человечества при подготовке к мероприятию позволило ребятам глубже изучить якутское искусство, узнать их культуру.

По завершении театрализованного представления ребят встретил шквал аплодисментов, что означало, что постановка удалась, участники смены достигли своей цели – каждый ребенок через себя пронес глубинный смысл эпической культуры олонхо, и смог передать его своему зрителю.

Главной идеей данной смены в Год консолидации в Якутии является социально-культурная адаптация детей-мигрантов в российское общество. Так, на закрытии смены, представители таджикской и киргизской диаспор, президент национальной культуры общественной организации «Самониён» Мухамад Сангалиев, отметил, что очень важно проводить такие дружественные, международные смены в далекой Якутии, где проживают люди разной национальности. «Благодаря ей, мир узнает о Якутии, а мы о ней еще больше», — сказал он. Они высказали теплые слова благодарности в адрес директора Центра Яны Ивановой и вручили благодарственное письмо.

Так завершалась первая смена Кампуса молодежных инноваций в Якутии «Я –гражданин мира», открыв дорогу новым мечтам и достижениям!