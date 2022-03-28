«Первая профессия» — прекрасная возможность получить профессию в период обучения в школе

Вы знали, что у школьников есть возможность получить первую профессию? С начала своей деятельности Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) реализует обучение школьников 9-11 классов по профессиональным программам обучения в рамках проекта «Первая профессия». На сегодняшний день по образовательным программам центра освоили перспективную и востребованную профессию более 3,6 тыс. школьников со всех уголков республики. После завершения обучения они получают документ — свидетельство о профессиональном обучении, который даёт школьнику право на трудоустройство. Так у подростков появляется возможность испытать свои силы в профессиональной деятельности, отточить приобретённые навыки, задуматься о дальнейшем обучении, выбрать свою роль на рынке труда.

На данный момент ЦОПП ведёт запись обучающихся 9-11 классов на бесплатное обучение по первой профессии по следующим программам:

«Консультант в области цифровой грамотности населения» (Цифровой куратор)

О курсе:

Цифровой куратор – специалист в области компьютерной грамотности, помогающий гражданам получить навыки работы с компьютером, оргтехникой и электронными ресурсами. Это новая профессия, появившаяся в связи с развитием цифровой экономики в России и в мире.

Школьники научатся консультировать граждан в области применения информационно-коммуникационных технологий, проводить информационно-просветительские мероприятия, направленные на развитие цифровой грамотности населения.

Объем: 144 ак.ч. (1,5 месяца)

Форма обучения: заочно, самостоятельное изучение на образовательной платформе ЦОПП РС(Я)

По завершении выдается свидетельство о профессиональном обучении «Младший консультант», 3 квалификационный уровень⠀

Старт обучения по наполняемости группы от 15 слушателей

Запись на курс по ссылке

«Наладчик технологического оборудования» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Интернет вещей»)

О курсе:

Наладчик технологического оборудования – это технический специалист, который занимается установкой, наладкой и поддержкой различных устройств вычислительной и цифровой техники.

Ребята научатся производить монтаж и наладку серверов, периферийных устройств и коммуникационных платформ, осуществлять установку программного обеспечения.

Объем: 144 ак.ч. (1,5 месяца)

Форма обучения: заочно, самостоятельное изучение на образовательной платформе ЦОПП РС(Я)

Получаемый документ: свидетельство о профессиональном обучении «Наладчик технологического оборудования», 2-3 квалификационный уровень.

Стоимость: бесплатно

Старт обучения по наполняемости группы от 15 слушателей

Запись на курс по ссылке

«Исполнитель художественно – оформительских работ» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн»)

На курсе школьники изучат основы композиции и получат базовые навыки графического дизайна. Научатся разрабатывать рекламные материалы, узнают, как использовать компьютерные программы для создания макетов и онлайн-работ, а также обрабатывать изображения при помощи графических редакторов Adobe Photoshop и Illustrator.

Объем: 144 ак.ч. (1,5 месяца)

Форма обучения: заочно, самостоятельное изучение на образовательной платформе ЦОПП РС(Я)

Получаемый документ: свидетельство о профессиональном обучении «Исполнитель художественно-оформительских работ», 3 квалификационный уровень.

Стоимость: бесплатно

Старт обучения по наполняемости группы от 15 слушателей

Запись на курс по ссылке

ЦОПП Якутии приглашает общеобразовательные школы республики к сотрудничеству по реализации программ профессионального обучения. Центром принимаются коллективные заявки от школ на почту info@copp14.ru.

Перечень доступных к обучению программ в рамках проекта «Первая профессия» постоянно растет. Обновлённый перечень программ на 2022 год будет анонсирован на каналах Telegram и Вконтакте.

Актуальные курсы профессионального обучения школьников на сайте copp14.ru по ссылке.

По всем вопросам обращаться: +7(964)415-80-51, Андрей Васильевич Ноговицын.