27.03.2021
22:01
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Светская хроника

Насыщенный уик-энд первой пары Якутии

Насыщенным выдался уик-энд первой пары Якутии.

Людмила и Айсен НИКОЛАЕВЫ проголосовали на выборах мэра Якутска.

Айсен Сергеевич съездил в Горный улус, где началась газификация частного сектора 

и встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, приехавшей в Якутск на молодежный фестиваль.

Людмила Валерьевна посетила открытие Центра спортивного тестирования детей «Стань чемпионом».

Субботним вечером Ил Дархан с женой посетили премьеру оперы «Кармен» в ГТОиБ, и оставили отзыв в соцсети.

Фото: Из соцсети.
Источник: https://www.instagram.com/p/CM65fLRJuta/?igshid=1jr7smeg6cl08
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