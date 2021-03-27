27.03.2021
22:01
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Светская хроника
Насыщенный уик-энд первой пары Якутии
Насыщенным выдался уик-энд первой пары Якутии.
Людмила и Айсен НИКОЛАЕВЫ проголосовали на выборах мэра Якутска.
Айсен Сергеевич съездил в Горный улус, где началась газификация частного сектора
и встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, приехавшей в Якутск на молодежный фестиваль.
Людмила Валерьевна посетила открытие Центра спортивного тестирования детей «Стань чемпионом».
Субботним вечером Ил Дархан с женой посетили премьеру оперы «Кармен» в ГТОиБ, и оставили отзыв в соцсети.
Фото: Из соцсети.
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