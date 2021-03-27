Насыщенный уик-энд первой пары Якутии

Насыщенным выдался уик-энд первой пары Якутии. Людмила и Айсен НИКОЛАЕВЫ проголосовали на выборах мэра Якутска. Айсен Сергеевич съездил в Горный улус, где началась газификация частного сектора и встретился с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой, приехавшей в Якутск на молодежный фестиваль. Людмила Валерьевна посетила открытие Центра спортивного тестирования детей «Стань чемпионом». Субботним вечером Ил Дархан с женой посетили премьеру оперы «Кармен» в ГТОиБ, и оставили отзыв в соцсети. View this post on Instagram A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх