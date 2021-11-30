Первая новогодняя елка страны будет зажжена в Якутии!

В среду, 1 декабря, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» в столице республики зажгут первую новогоднюю елку России. В праздничной церемонии примет участие Якутский властелин холода Чысхаан.

«1 декабря мы по традиции первыми в стране зажигаем новогоднюю елку в Якутске. Из столицы мы передадим эстафету республике и всей стране. В этот же день повелитель холода Чысхаан благословит круговорот жизни и нашлет живительный мороз для начала календарной зимы», – сказал глава республики Айсен Николаев.

В этом году, как и в прошлом, из-за эпидемиологической ситуации, массовые мероприятия на площади Ленина в Якутске будут отменены. Якутяне и жители других регионов России смогут посмотреть церемонию зажжения огней главной ёлки республики на телеканалах НВК «Саха», Якутия 24 и в социальных сетях.

Напомним, всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» проходит в республике в 10-й раз, и второй год подряд большинство мероприятий проводятся в онлайн-формате. В рамках фестиваля проходит фотоконкурс зимней этнической одежды народов Якутии «Тепло якутской Зимы», выставка народных промыслов «Серебряная чешуя», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур, заплыв клуба здорового образа жизни «Саха Моржи», арт-шоу «The Snow Queen in Yakutia» и бал-маскарад этно-моды.