Первая моя крупная добыча — лось, которого я добыла одна в 14 лет

Когда деревенские девочки в 16 лет думали о танцах, прихорашивались, наша собеседница вовсю работала, и на самом тяжелом участке — в тайге, наравне с матерью. До 18 лет она помогала матери выполнять план по заготовке, ведь Евдокия Давыдовна тогда уже была кадровым охотником Беченчинского сельпо.

Далеко от Беченчи протекает маленькая речка Арбанда. Окрестности ее издавна славятся пушниной. Живет здесь старейшая охотница Евдокия Давыдовна Попова. Пожалуй, не было ни одного года, чтобы она не выполнила своё задание. Десятки соболей, сотни белок сдаёт она ежегодно на приёмный пункт. По стопам матери пошла и её дочь Галина. Уже пятый год выходит она на промысел. Сперва с матерью, а потом самостоятельно, наравне с бывалыми следопытами. Ничто в тайге не ускользнет от зорких глаз молодой охотницы. Бойкая, быстрая на ногу, она целыми днями готова гоняться за пушным зверьком, пока не добудет его. С хорошей добычей вернулась она и нынче. На ее счету 28 соболей и около полусотни белок. Удача сопутствовала и её напарникам Андрею Давыдовичу и Алексею Васильевичу Поповым. Втроем они выполнили два квартальных задания, добыли пушнины на сумму 3015 рублей. Повезло таежникам и в охоте на крупного зверя. Пять медведей подняли они из берлоги. А когда устраивали традиционный «курунг», Галя отмечала удачную охоту наравне с мужчинами. Ведь она не первый год участвует в медвежьей облаве.

Т.Попов. Газета «Ленский коммунист», 1 января 1966 г.

Эта заметка из далекого 1966 года рассказывает о Валентине Колосовой, женщине-охотнице из Орто-Нахаринского наслега. На вопрос «А почему Галя?» она, улыбаясь, отвечает: «В Беченче меня все называют Галей».

Вспоминается эпизод из далекого детства. Месяц ноябрь. В школе идет урок. Вдруг разносится стук многочисленных копыт и звук саней. Все ученики примкнули к школьным окнам- это промысловики-охотники Валентина и Василий Колосовы возвращаются с охоты на своих оленях. Впереди- самый красивый олень-предводитель, его седло, уздечка украшены разноцветным бисером, которые любовно вышивала сама Валентина Егоровна, она же сейчас и управляет им. В мгновение ока (или нам, детям, так казалось) олений экипаж скрывается из глаз, оставляя за собой хлопья снега, поднявшиеся из-под оленьих копыт, — рассказывают ортонахаринцы.

С детства все в деревне рассказывали про Валентину-охотницу, удивляясь ее силе и ловкости, охотничьему умению, поэтому мне всегда хотелось увидеть ее воочию.

В моих мыслях она представлялась, как и все мужчины-охотники, в меховой куртке, меховых ичигах и с ружьем наперевес. Как сейчас помню, когда эту женщину увидела впервые. Сидим в клубе, ожидая начала концерта. И заходят двое — невысокий худощавый мужчина и высокая, статная женщина в красивом пальто с воротником из чернобурки, в ушанке из баргузинского соболя и красивых унтах, расшитых бисером. Это были супруги Колосовы, Василий Николаевич и Валентина Егоровна. Каково же было мое удивление, что эта красивая женщина и есть охотница Валентина, ведь она мне представлялась совсем другой! И каждый раз, когда они изредка появлялись в Орто-Нахаре, я всегда присматривалась к ней.

Валентина Егоровна — женщина статная, высокая, красивая — рыжеватые волосы сплетены в тугой узел, а когда она их сплетает в косу, коса достигает до колен. Всегда в красивом платье или костюме, она говорит тихо и спокойно, а когда рассказывает о чем-нибудь, всегда улыбается ровными белыми зубами.

Колосовы — люди скромные, никогда не хвастались, сколько зверя добыли и сколько плана выполнили. Говорили:

«Нормально, план выполнили».

Родилась Валентина Егоровна в 1946 году в с.Бэрэ Сунтарского улуса, откуда родом ее отец и где они жили с семьей. Когда ей было пять лет, ее мать Евдокия Давыдовна Попова «сбежала» с детьми к себе на родину, в Беченчу. «Почему сбежала?»,- спрашиваю ее. «Кто знает? Видимо, развелись», — отвечает Валентина. Вот так маленькая Валя и оказалась в Беченче, где начинается ее следующий этап жизни — детство и юность.

Мама моя была охотником, всю жизнь в тайге. Сперва любителем-охотником, потом кадровым охотником в госпромхозе работала.

Я не помню другой жизни, кроме тайги. В школе-то отучилась всего три четверти, потом мама забрала меня оттуда и увезла на оленях в тайгу, с собой. Дедушка, дяди — мамины братья были охотниками — это Поповы Андрей Давыдович, Иван Давыдович, Григорий Давыдович.

Первая моя добыча — белка, которую подстрелила в 9 лет из «тозовки». Помню, как радовалась и побежала маме показывать. Весь год с мамой жили то в избушке, то в палатке, то в шалаше. Тогда держали большое стадо оленей — 70 голов, кочевали с ними, чтобы добыть им еду. Не помню, чтобы мерзла и жаловалась маме на трудности. А приходилось порой несладко. Зимой холодно, особенно когда гонишься за зверем и не успеваешь в избушку. Летом гнус, жара, волки рядом, спишь все время с ружьем. Первая моя крупная добыча — лось, которого я добыла одна в 14 лет. Дело было летом. Слышу, собаки залаяли — выскакиваю, а там двухлетний самец спускается в реку. Схватила карабин и за ним. Стреляла несколько раз, пока он не упал. Подхожу к нему, а он огромный! Думаю, как с ним справиться быстрее — ведь лето, быстро испортится. Что поделаешь, разделала я его, взвалила на лабаз, покрыла молодыми листьями, чтобы мухи не налетели. Сама же отрезала грудину и понесла маме. А это где-то 20 кг мяса, до сих пор удивляюсь, как дотащила. Мама поругала: «Зачем столько принесла? Достаточно было печень захватить, остальное бы вдвоем доделали». А мне, молодой, не терпится похвастаться перед мамой. Вообще, она меня жалела. Оказывается, она специально мне не рассказывала, что нашла берлогу. Когда ее братья приезжали, она им показывала, и они вместе поднимали медведей из спячки. Если бы я нашла, я бы сама пошла. А на первую облаву на медведей мы пошли, когда мне было 16 лет. Мама, мои дяди и я. Там была медведица с двумя медвежатами.

На вопрос: «А Вы не боялись охотиться на крупного зверя?» Валентина Егоровна отвечает спокойным голосом: «Нет, азарт был всегда. В такие минуты важно сосредоточиться и в голове наметить план, все происходит в доли секунды».

В 1958 году из Иркутской области завезли баргузинского соболя — он начал быстро плодиться и распространился по всему району. Поэтому и план по добыче соболя увеличили почти вдвое. Слышали от людей, что его много в чаяндинской тайге, поэтому Валентина с мамой перебрались туда. Вот там она и встретила своего спутника жизни — Василия Колосова. Он, коренной чаяндинец, знал свои родные места вдоль и поперек.

Василий Николаевич рос без отца. Его в 1942 году призвали на войну, откуда он не вернулся. С детства Василий увлекался лыжами, был победителем республиканских и районных соревнований по лыжным гонкам, в армии тоже отличился — занимал призовые места в Камчатском крае. Василий Николаевич работал геодезистом в геолого-поисковых партиях, а с 1972 — охотником-промысловиком.

Тогда были очень большие планы-задания на заготовку. Помимо пушных зверей — соболя, белки, ондатры и прочих, давали задание на сбор дикоросов, грибов, орехов — по 1 ц на человека. Рыбы и мяса должны были сдать по 5 ц. Помимо этого, еще и план по сенокосу- 5 ц. Еще и надо рыбу и мясо довезти до Ленска свежими. Это с Чаянды спускаемся на лодках, с Северной Нюи- на машине. Одно время прилетал вертолет — погрузили в него мясо и рыбу, и не беспокоились. В 1970 году мамы не стало. Её дело продолжала я, вплоть до закрытия госпромхоза, — рассказывает женщина.

Супруги Колосовы работали кадровыми охотниками до 1995 года, затем как любители продолжали своё дело до 2002 года. Сколько они добыли медведей, сама Валентина Егоровна даже не знает:

Счет добытым ведется до 50 штук, дальше считать нельзя по нашим поверьям,- поделилась она, – запомнившихся случаев много, можно долго рассказывать. А один интересный случай был. Одно время к нам повадился ходить лось. Каково же было наше удивление, когда наша важенка родила полулосенка! Рога у него были разные- с одной стороны, оленьи, с другой- лосиные. Самец был очень сильный, но своенравный — так и норовил укусить или пободать. Мы его ставили вожаком упряжки — сильными ногами он первый проходил по снегу, протаптывал дорогу другим оленям. Был крупный и с горбом, как у лося. В конце 70-х расстались с оленями, пересели на «Бураны». В Чаянде у нас настоящий дом с подворьем, постройками- гараж под «Буран», баня, амбар, огород держали. Еще был летний домик — где мы сено косили, одно время лошадей разводили, штук 10 было. Волков стаями видели, но они нас не беспокоили. Забредали к оленям и лошадям старые волки-одиночки, на них мы и охотились. Заметила, что когда волки стареют, они отбиваются от стаи и охотятся в одиночку, в стае остаются молодые. Было время, с Василием Николаевичем по 5 штук на человека добывали, шкуры сдавали.

Помимо основной деятельности — охоты, Валентина все время любит рукодельничать:

Одежду всегда сама шила, мама научила. Да это же каждая женщина умеет, — смеется женщина. – Но я уставала от всего мужского — охота больше мужское дело. Поэтому долгими зимними вечерами начала вышивать бисером, потом цветными нитками, тогда только удовлетворение получала, чисто женское. Оленям своим уздечки, седло, другую упряжь украшала бисером, билэ на унты — фантазировала, подбирала цвета и шила.

Кроме этого, ещё одним увлечением Валентины Колосовой является фотография. В далеком 1965 году к ним приезжал корреспондент из Якутска, он и посоветовал увековечить все на фотографии. С тех пор охотница не расстается с фотоаппаратом, а начиная с 90-х годов — видеокамерой.

У нее уже накопился большой архив — это и суровая, но в то же время красивая якутская природа, все их с Василием трофеи, люди, которых давно нет, остались на их фотографиях и видео.

Поэтому мечта Валентины Егоровны — написать книгу. Про супругов Колосовых сняли передачу на канале «Охота и рыбалка», где вместе с ними корреспонденты на их любимой Нюе и в Чаянде показали суровый быт охотников.

Валентина Егоровна Колосова награждена нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования РСФСР», орденом «Знак почета». В 2012 году из рук Главы Республики Саха (Якутия) получила ружье, в качестве единственной женщины в республике охотника-промысловика. Почётный житель Ленского района.

Разговаривая с этой красивой, мудрой и спокойной женщиной, даже не поймешь, что она — кадровый охотник-промысловик, спокойно идущая на медведя и волка, столько верст протоптавшая якутской тайги в поисках соболя и белки круглый год, ведь у охотников не было отпуска вообще. А когда её встречаешь на ысыахе в ярком якутском костюме, в национальных украшениях из бисера, сшитых собственными руками, поражаешься её многогранности и таланту.

Валентина Егоровна умеет поддержать любую беседу, они с Василием Николаевичем держали библиотеку и все время читали. Она всегда в курсе всех политических событий, интересуется всем.

Немного работаю на ноутбуке, но пока электронную почту не освоила, — признается женщина, — еще одно свое любимое пришлось забросить из-за аллергии — пошив меховых изделий. Столько соболя, лисицы добыли — все это вручную выделывали и ничего, а сейчас не могу притронуться даже.

Много в её жизни было радости и горя — в 1970 умирает мама, в 2017 году — любимый муж и соратник, в совсем молодом возрасте погиб их единственный сын. Но, несмотря на это, она остается полна оптимизма и жизнелюбия и не опускает руки.

Ольга Васильева / Газета «Ленский вестник»

Фото из архива В.Е. Колосовой.