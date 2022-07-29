Первая медаль Якутии с Игр «Дети Азии»

Пловец Владислав Адасько принес сборной Якутии первую медаль игр «Дети Азии». Юноша завоевал бронзовую медаль на заплыве 200 метров на спине.

Пловец Владислав Адасько принес сборной Якутии первую медаль игр «Дети Азии» Юноша завоевал бронзовую медаль на заплыве 200 метров на спине СПОРТ 12:23, 29 июля Текст: ЯСИА Читайте нас на Во Владивостоке стартовал первый соревновательный день VII летних игр «Дети Азии». В копилку сборной Якутии первую медаль принес пловец Владислав Адасько, сообщает корреспондент ЯСИА.

«Сегодня на финале по плаванию якутянин Владислав Адасько принес первую медаль команде Якутии! Он завоевал бронзовую медаль на заплыве 200 метров на спине! От всей души поздравляю! Дальше — больше! » — написал в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Пловцы из Якутии выступили сегодня в нескольких дисциплинах: вольный стиль 100 м; вольный стиль 800 м — девочки; 200 м на спине; 200 м баттерфляй и эстафета 4×100.

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» проходят с 27 июля по 7 августа во Владивостоке.

Сборную Якутии представляют 120 спортсменов и 50 тренеров в 18 видах спорта.

Всего в соревнованиях будут состязаться почти 1,5 тысячи спортсменов из 13 стран. Разыграют 273 комплекта медалей в 19 видах спорта.