Первая леди посетила в Якутске форсайт-сессию

29 марта 2021 года на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки стартовала форсайт-сессия «Суперкампус: инфраструктура для проведения финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia».

В течение трех дней участники будут работать над формированием образа будущего Якутии и трансформации системы среднего профессионального образования. Участникам сессии предстоит динамичная работа в проектных группах, визионерские лекции, дискуссии, защита проектов и многое другое.

Работу форсайт-сессии ведут приглашенные модераторы, представители МШУ «Сколково», разработчики технологии групповой работы «Rapid Foresight» Сергей БАНТОС, Алексей ЯЦЫНА и Денич КОРИЧИН.

На торжественном открытии с приветственной речью к участникам выступил министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил СИВЦЕВ.

«Сегодняшний форсайт – это та площадка, в рамках которой мы вместе постараемся заглянуть в будущее, которое ожидает нас в ближайшее время. Какие изменения мы ждем в системе образования? Здесь мы будем искать новые схемы взаимодействия образовательных организаций республики. Мы должны развивать сетевое взаимодействие с нашими соседями по Дальнему Востоку, регионами Российской Федерации и участниками мирового образовательного пространства. В итоге мы нарисуем тот образ нашего Суперкампуса, который будет сердцем системы образования Якутии», — отметил министр.

Спикерами и экспертами форсайт-сессии выступают КУГАЕВСКИЙ Александр, заместитель ректора Северо-Восточного Федерального университета им. М.К.Аммосова по аналитической и экспертной деятельности, Николаева Людмила, советник председателя правления АО «Алмазэргиэнбанк», ПИВИНСКИЙ Андрей, генеральный директор ООО «Ворлдскиллс Сервисес», СОФРОНОВА Марина, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, СОКОЛОВА Ньюргуна, советник председателя правительства Республики Саха (Якутия) и представители Федерального института развития профессионального образования, Агентства «Молодые профессионалы», Агентства по развитию человеческого капитала, Высшей школы экономики, а также креативной экономики и IT.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации Марина Софронова отметила, что структура системы подготовки кадров СПО, которая действует на текущий момент, те перечни профессий, специальностей и те сроки, которые установлены для усвоения программ сегодня не соответствуют той скорости, с которой развиваются современная экономика, глобальная цифровизация и технологизация.

«При формировании стратегии развития СПО до 2030 года, в рамках проектирования федерального проекта «Молодые профессионалы» в новом формате, мы руководствовались тем, чтобы эти моменты мы должны изменить в лучшую сторону. Основным направлением нашей деятельности является обновление содержания и структуры системы подготовки кадров. При этой глобальной гонке проектирования будущего хотелось бы сохранить тот базовый фундамент, те базовые принципы, которые были выработаны в нашей системе профессионального образования», — отметила она.

В рамках первого дня с визионерской лекцией «Программа СЭР РС(Я) на период до 2030 года с определением видения до 2050 года» выступила министр экономики Республики Саха (Якутия) Майя ДАНИЛОВА. В своем выступлении министр представила глобальные тренды, формирующие будущее мировой экономики.

Про пространственное развитие территорий рассказала руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) Ирина АЛЕКСЕЕВА.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий СЕМЕНОВ представил доклад «Инновационная экосистема Якутии».

Во второй половине дня участники полностью погрузились в проектную работу и на вечернем пленарном заседании защитили свои идеи перед экспертами и участниками форсайта. Представителям групп необходимо было уложиться в пятиминутный регламент выступления, после чего эксперты задавали уточняющие вопросы и давали комментарии. Работа форсайт-сессии продлится три дня и завершится 31 марта