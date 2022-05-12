Первую кукушку услышали в Майе: предвещает тепло

Сегодня, 12 мая, ранним утром в селе Майя услышали первую кукушку. Кто-то шел в зал на утреннюю тренировку, а другие услышали голос кукушки во время скандинавской ходьбы по стадиону.

В ватсап-группе обсуждают, не слишком ли рано она запела, ведь обычно в Якутии первая кукушка поет в день Святого Николая — 22 мая, предвещая начало лета, приход долгожданного тепла и солнца после суровой зимы. Другие пишут: «Кукушка — вестник тепла. Если птица начала петь рано, то весенняя пора ожидается теплой», сообщает тгк @gazetaerkeii