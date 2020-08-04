Первая группа детей из Арктики полетела на море

Сегодня дети из арктических районов Якутии полетели в детский-оздоровительный лагерь «Зори Анапы», который находится на берегу ласкового Черного моря.

Это первая группа детей, которые с момента стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в стране отправились по «зеленому коридору» (с минимальным контактом с посторонними) в оздоровительные летние лагеря России.

Сопровождают детей два педагоги и один врач.

Напомним, ранее организованная группа детей в количестве 60 человек 7-17 лет из Абыйского, Анабарского, Жиганского, Среднеколымского, Оленекского, Эвено-Бытантайского районов по пути следования проживали в детском Центре «Сосновый бор».

База Центра «Сосновый бор» также была подготовлена с учётом всех санитарно-эпидемиологических требований. За время проживания в Центре детям проводили развлекательные мероприятия вожатые отряда «Душа Севера». Этот педагогический коллектив зарекомендовал себя как ответственный и надёжный. Дети часто называют вожатых «Душа Севера» своими старшими братьями и сёстрами.

Из лагеря «Зори Анапы» ребята вернутся обратно через 21 день, заряженные солнцем и морем.