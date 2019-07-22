Первая франчайзинговая компания в истории Якутии — SELA отметила свое 20-летие!

В день своего рождения 20 июля компания SELA подарила горожанам путешествие в мир волшебства SELALAND в Парке культуры и отдыха.

На 11 площадках проходили концерты, конкурсы, шоу, мастер-классы, работали аниматоры и фотозоны. В этом компании «Стильмаркет» @stylemarket_ykt помогли их друзья, в том числе магазины «Befree”, “Perspective”, “MODI”, “Zarina”, “SKAZKA BABY”, “Basconi”, “КАМЕЛЕК», салоны красоты, фитнес-центры, рестораны, детский сад, студия детского творчества «Вверх», кинотеатр «Cinema center», табачно-кофейный дом «ТДК», маркетинговое агентство и Парк культуры и отдыха.

Меняется Якутск, открываются и закрываются многие магазины, кафе, сносятся и строятся дома. И на этом фоне стабильная SELA стала частью истории нашего города для современников. Мое первое знакомство с брендом случилось еще в школе. Мы с одноклассницами после уроков частенько заходили в магазин SELA, чтобы полюбоваться на яркие, модные наряды. Свою любимую зеленую футболку я носила не только в школьные, но последовавшие годы в университете. Все это время она прекрасно сохраняла и вид, и цвет. Теперь в SELA облачается уже моя доченька.

Узнав, что в Парке культуры и отдыха будет креативный праздник с таким размахом, было решено, что мы с малышкой непременно направимся туда. Это стало поистине семейным путешествием в SELALAND! Что может быть увлекательнее поиска новых интересных мест и приключений? Особенно для детей всех возрастов.

Сразу в глаза бросилось буйство ярко-зеленого — фирменного цвета бренда SELA. Сотрудники в легко опознаваемых футболках раздавали всем детям зеленые шары с логотипом. Также именно в этот день поезд Парка культуры и отдыха катал всех гостей бесплатно!

Конечно, с маленьким ребенком сложно было посетить все мероприятия праздника на разных площадках, но мы постарались увидеть как можно больше.

В первую очередь, мы направились к юным русалочкам, чтобы загадать желание у фонтана. Наша монетка SELA унесла во Вселенную заветное желание. После этого ритуала можно было отправиться по всей карте SELALAND.

Аниматоры в костюмах супергероев (и суперзлодея) MARVEL и прекрасных принцесс DISNEY создавали атмосферу волшебства на празднике. Среди них главным, конечно, был добрый и пушистый супергерой SELA.

Все дети помладше были уверены, перед ними настоящие персонажи из их любимых мультфильмов! Сами детки тоже могли перевоплотиться с помощью аквагрима от салона красоты.

Площадка № 8 собрала, в основном, активных мальчишек, которые в полном восторге наблюдали за артистами Бриллиантового Цирка Якутии и сами принимали участие в веселых спортивных играх.

У статуи в центре парка прошли выставка шикарных колясок и конкурсы для отцов «Наш папа — герой!». Замечательно, когда папы — самые лучшие герои для своих детей.

На основной сцене нон-стопом шли праздничные концерты с очаровательными ведущими Анжелиной ДЖУАЛОВОЙ и Анной МИРОНОВОЙ.

На концертах выступали звезды якутской эстрады, танцевальные коллективы, проходили разнообразные конкурсы для зрителей. Вечером, там же состоялся концерт кумиров молодежи — «Холи фест».

Фудкорт Umbrella был полон желающих попробовать самый большой парковский хотдог. На самом деле это оказались несколько хотдогов размеров с батон. Съесть сочный хотдог в парке — это вечная классика!

Насладиться ароматным японским кофе и разнообразными чаями от табачно-кофейного дома «ТДК» оказалось очень приятно, и хорошенько взбодрило перед продолжением похода.

На площадке «Аллея» царила атмосфера творчества. Там проходила фото-сушка SELA, мастер-классы по росписи на фарфоре от салона национальной посуды «Камелек», действовала фотозона «Якутяночка-фото» с прекрасной владелицей Варей MAXIMA в национальном одеянии.

А команда мультибрендового магазина корейской косметики не только познакомила желающих с системой корейского ухода за кожей, но и подарила пробники люксовой косметики.

Наступил вечер, настала пора идти домой, а все не хотелось уходить. Хотелось задержаться еще и, например, посмотреть фильмы под открытым небом из праздничной программы. День рождения бренда SELA в Якутии прошло грандиозно, став событием городского масштаба. Сколько добрых дел для нашего города за 20 лет сделал этот бренд! SELA проводит множество экологических и благотворительных мероприятий. А самое приятное, что история SELA в Якутске продолжается. Желаем бренду и всем его сотрудникам добра, неизменного успеха и процветания.

На правах рекламы.