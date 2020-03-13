Первая «дальневосточная ипотека» выдана в офисе АЭБ в Хабаровске

Алена БАЖАНОВА стала первой обладательницей «дальневосточной ипотеки» в офисе Алмазэргиэнбанка в Хабаровске.

Хабаровчанка взяла льготный ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме. По словам Алены, документы с одобрением банка она получила меньше, чем за две недели.

«Для меня и моей маленькой дочки это очень важное событие в жизни. Теперь у нас появится своё собственное жилье. Первым делом я начала искать подходящий строящийся дом и оказалось, что у застройщика аккредитация в Алмазэргиэнбанке. Я сразу позвонила в банк, проконсультировалась по пакету документов и в тот же день приехала в офис. Меня порадовало обслуживание и очень быстрое рассмотрение заявки, принятие решения. Менее чем за две недели мы с доченькой стали счастливыми обладательницами дальневосточной ипотеки, будущими новоселами», — рассказала Алена Бажанова. Она добавила, что ввод дома запланирован в четвёртом квартале этого года.

Руководитель офиса АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в Хабаровске Ольга ШПАК сообщила, что их отделение выдало уже три кредита на «дальневосточную ипотеку».

«Всего в хабаровский офис Алмазэргиэнбанка поступило 8 заявок. В течение этой недели планируется выдать ещё два жилищных кредита по государственной программе», — отметила она.

Напомним, что ставка по «дальневосточной ипотеке» составляет 2%, срок кредитования – до 20 лет, максимальная сумма — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости. Участниками программы на Дальнем Востоке могут стать супруги до 35 лет, одинокие родители с несовершеннолетним ребенком до 35 лет.

Льготный кредит доступен на покупку в Дальневосточном федеральном округе квартиры в новостройке, приобретение готового жилья у застройщика, а также готового объекта у физических и юридических лиц на территории сельских поселений округа. Получить такой кредит можно однократно. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов не предусмотрено.

Оформить льготную ипотеку можно до 31 декабря 2024 года при условии соответствия параметрам программы.