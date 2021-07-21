Первая частная LTE-сеть в Якутии запущена на Средневилюйском газоконденсатном месторождении

Две базовые станции в рамках проекта строительства частной сети мобильной связи стандарта pLTE для ПАО «ЯТЭК» (MOEX: YKG) запущены в опытную эксплуатацию компанией «Ростелеком» (MOEX: RTKM). Первая в истории частная LTE-сеть развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия).

В целом планируется построить и ввести в эксплуатацию пять базовых станций, а также центральный узел pLTE. Используемые диапазоны частот базовых станций гарантируют высокую скорость передачи данных и широкий радиус покрытия. Сеть призвана обеспечить надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет ключом для внедрения цифровых технологий на предприятии.

По окончании строительства сети на месторождении будут внедрены цифровые программы, которые позволят удаленно контролировать работу скважин и систему трубопроводного транспорта, а также помогут обеспечить гибкую коммуникацию между сотрудниками. Кроме того, на территории предприятия будет реализовано видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.

«Проект развития мобильной связи на Средневилюйском ГКМ мы реализуем в рамках Концепции цифрового месторождения ПАО «ЯТЭК», утвержденной советом директоров общества в 2020 году. Широкополосная сеть pLTE станет инфраструктурной базой для цифровой трансформации компании, создаст основу для работы всех цифровых сервисов, позволяющих повысить прозрачность, эффективность и безопасность бизнес-процессов», — отметил генеральный директор ПАО «ЯТЭК» Андрей Коробов.