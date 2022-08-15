Перспективы социально-экономического развития Нерюнгри до 2025 года представили премьер-министру

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ представил премьеру правительства России Михаилу МИШУСТИНУ перспективы социально-экономического развития Нерюнгри. Новый этап в развитии угольная столица Якутии получила после указа президента РФ Владимира ПУТИНА об ускоренном развитии Дальнего Востока и решения правительства РФ о создании Территории опережающего развития, в том числе ТОР «Южная Якутия».

Использование на территории Нерюнгринского района инструментов развития Дальнего Востока – территории опережающего развития и Плана социального развития центров экономического роста Дальнего Востока, — кардинально изменило ситуацию. Впервые с 1996 года за последние три года численность населения увеличилась на 2,6 тысячи, достигнув 59,5 тысяч человек.

В рамках Плана социального развития центров экономического роста Дальнего Востока Минвостокразвития России проведен капитальный ремонт Детской поликлиники, реконструкция первой очереди водопроводно-канализационного хозяйства, обновлена по стандартам Ворлдскиллс материально-техническая база Южно-Якутского технологического колледжа.

Планомерно продвигается работа по модернизации Нерюнгринской ЦРБ. В 2020 году удалось установить ряд тяжелого оборудования, капитально отремонтировать детскую поликлинику и ряд других учреждения здравоохранения. Вместе с тем предстоит большой объем работ по реконструкции и капитальному ремонту еще семи объектов здравоохранения района.

Якорный резидент ТОР «Южная Якутия» компания «Колмар» реализует проекты с плановыми инвестициями в 104,6 млрд рублей и созданием с 6,4 до 7,7 тысяч рабочих мест, достигнуты рекордные темпы промышленного производства и исторические максимумы добычи угля. Наращивает объемы производства Эльгауголь.

Для создания комфортных условий проживания работников и населения города, компания «Колмар» реализует проект комплексной застройки квартала «Р» общей площадью 94,9 тыс. кв. метров жилья с объемом инвестиций 9 517,4 млн рублей. Для поддержки проекта Республика Саха (Якутия) первая в стране привлекла средства инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в объеме 917,4 млн рублей.

В 2021 году Айсен Николаев подписал указа о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района до 2026 года. Документ предусматривает развитие социальной инфраструктуры, предпринимательства, создание городской среды с удобной транспортной системой, сохранение традиционного образа жизни и культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера, сохранение экологии и заботы о будущих поколениях.

Ожидается, что к 2026 году численность населения Нерюнгринского района достигнет 80 тысяч человек, в частности, благодаря развитию промышленности, созданию новых рабочих мест. А средний уровень доходов будет выше среднереспубликанского значения у 80% людей.

В указе обозначены и конкретные объекты, которые будут обновлены в Нерюнгринском районе до 2026 года. В их числе — реконструкция и капитальный ремонт 12 объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, проектирование студенческого кампуса на 500 мест для учащихся среднего профессионального образования, реконструкция третьей блок-секции общежития Южно-Якутского технологического колледжа на 109 мест, строительство нового учебного корпуса «ЭШИ Арктика» с внедрением образовательных программ для изучения родных языков, школы в Чульмане, мини-стадиона и пожарного депо в селе Иенгра и других объектов.

В 2018 году Айсен Николаев в качестве исполняющего обязанности главы республики поставил задачу планомерной модернизации здравоохранения Нерюнгринского района и укрепления материально-технической базы. Модернизации здравоохранения включает в себя полную реконструкцию больничных корпусов, обеспечение современным высокотехнологичным оборудованием и медицинскими кадрами.