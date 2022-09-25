Перспективы развития ветродизельного комплекса в Тикси обсудили члены Совета Федерации

Первый в стране проект по созданию ветродизельного комплекса (ВДК) в заполярном посёлке Тикси позволил повысить надёжность энергоснабжения посёлка и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Проект снизил расход топлива более чем на 500 тонн в год. Об этом сообщил первый замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов.

Ветродизельный комплекс осмотрели представители Минвостокразвития РФ и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Федерального Собрания.

Они отметили, что с развитием транспортной и промышленной инфраструктуры в Арктике важность объекта энергетики будет только возрастать.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что регион может нарастить долю выработки возобновляемой энергии в Арктике с 0,9 до 10% в 2024 году. Ветродизельный комплекс в Тикси является одним из многих успешных проектов, которые республика реализует в арктических районах совместно с «Русгидро».

Комплекс ввели в эксплуатацию в конце 2020 года. Для России это первый подобный технологичный комплекс для локального энергоснабжения.

Комбинированный комплекс повысил надёжность энергоснабжения изолированного полярного посёлка и снизил его зависимость от дорогостоящего привозного топлива.

Оборудование адаптировано к работе в тяжёлых природно-климатических условиях и функционирует совместно с уже имеющейся в посёлке дизельной электростанцией.

В комплекс общей мощностью 3,9 МВт входят ветроэнергетические установки, современные дизель-генераторы и накопители энергии.

Напомним, старт проекту по возведению ВДК был дан в сентябре 2017 года в рамках Восточного экономического форума. В феврале 2018 года совместно с «Русгидро» власти Якутии подписали соглашение о строительстве ветродизельного комплекса в Тикси. В 2021 году здесь провели демонстрационный период работы всего комплекса.