Перспективы развития Верхоянского района

В ходе рабочей поездки в Верхоянский район первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей СТРУЧКОВ отметил, что социально-экономическое развитие района напрямую зависит от развития предприятий агропромышленного комплекса. Также по мнению зампреда район имеет потенциал в промышленной отрасли.

“В настоящее время в улусе проводятся геологоразведочные работы. С учетом этого министерство промышленности должно выдвинут свои предложения по дальнейшему промышленному развитию Верхоянского района”, — отметил Алексей Стручков.

Одним из проблемных вопросов устойчивого развития улуса является строительство социально-значимых объектов.

“В Верхоянске я посетил детский сад 1900 года постройки, по итогам визита было дано поручение Министерству образования пересмотреть перенос сроков строительства дошкольного учреждения на 2020 год”, — сказал Алексей Стручков.

По словам вице-премьера, в рамках второго этапа нацпроекта “Жилье и городская среда” в районе планируется расселение порядка 13 тыс кв.м. жилищного фонда.

“Это достаточно большой объем для северного района”, — сказал зампред республики.

Он добавил, что существует проблема с домами, которые не попали в программу, так как были признаны аварийными после 1 января 2017 года.