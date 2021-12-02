Перспективы конкурса «АгроНТИ» обсудили на Всероссийской конференции «Будущее уже завтра»

Врио ректора АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН принял участие в онлайн- конференции по итогам Всероссийского конкурса АгроНТИ-2021. Он рассказал о достижениях учащихся сельских школ Якутии по данному направлению, развитии it-отрасли в республике.

В 2020 году Арктический ГАТУ организовал сеть школ АгроНТИ, где у сельских школьников появилась возможность ознакомиться с цифровыми технологиями в сельском хозяйстве. На данный момент резидентами сети школ АгроНТИ являются более 20 школ Якутии. Действует 97 агрошкол, в которых с 5 по 11 классы в образовательные программы внедрены компоненты и ведутся элективные курсы агротехнологической направленности.

«IT-отрасль Якутии — это феномен, который стал уже общепризнанным. Якутия сегодня осуществляет порядка 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. В 2018 году в Якутске открылся первый IT-Парк на Дальнем Востоке. Также в республике работают компании уже международного уровня – inDriver, MyTona, Fntastic, и благодаря их успеху созданы все условия (IT-парк, Технопарк, Фонд развития инноваций и другие институты) для появления стартапов», — сказал Константин Кривошапкин.

Врио ректора отметил, что в 2020 году Арктический ГАТУ организовал республиканский конкурс среди школьников СахаАгроНТИ и добился статуса региональной площадки Всероссийского конкурса. Фонд содействия инновациям выделил средства на приобретение агророботов, коптеров, цифровой метеостанции и программного обеспечения для геоинформационных систем веб-ГИС технологий. Благодаря этому создали класс АгроНТИ, сеть школ АгроНТИ, республиканский центр АгроНТИ. На базе АГАТУ проводятся консультации, тренинги, для школьников. Успешная коллаборация школ, университетов, органов власти обеспечивает проведение АгроНТИ в Якутии на высшем уровне. Так, университет активно сотрудничает с Фондом содействия инновациям и РРЦ «Юные якутяне».

Врио ректора подчеркнул, что в финале АгроНТИ текущего года, который проходил в Новосибисрком ГАУ, якутские школьники одержали победу сразу в трех направлениях: АгроБио, АгроРоботы, АгроКоптеры. Успешному участию команды республики предшествовали грант фонда Бортника, цифровое развитие в регионе, создание региональной площадки, системная подготовка кураторов в АГАТУ, упорная работа с участниками конкурса.

Константин Кривошапкин предложил новые направления, которые АГАТУ готов апробировать. Это «АгроВЕТ» (цифровая анатомия с.-х животных), «АгроЗООТЕХ» (цифровая бонитировка с.-х. животных), «АгроФУД» (цифровое определение микро-, макро- элементов продуктов животного происхождения), «АгроПочва» (цифровое определение состава почвы).

На пленарном заседании конференции выступил Иван Бортник, советник генерального директора Фонда содействия инновациям. Он поставил задачи перед вузами и партнерами на 2022 год. Координатор конкурса, генеральный директор ООО «ЦентрПрограммСистем» Виктор Кононов продемонстрировал статистику, результаты региональных команд. С приветственным словом выступил Николай Новичков, профессор, доктор экономических наук. Он отметил, что благодаря данному конкурсу учащиеся осваивают передовые технологии, связанные с разными направлениями современной науки и техники. Это дает им возможность развивать навыки и компетенции, которые будут в будущем реализованы в агропромышленном комплексе.

Также на конференции выступили вузы — региональные площадки АгроНТИ с докладами по созданию экосистемы для профориентационной работы. Они поделились опытом по популяризации агрообразования, апробации нового направления «Добропчел.Дети», представили выводы и достижения, вместе с участниками обсудили перспективы формирования новых номинаций конкурса АгроНТИ.

Партнеры конкурса представили инициативы с предложениями. Например, конкурс по ветеринарии «Цифровой Айболит», проект «Ростки будущего» — квесты, кейсы от детей для детей. Школьники рассказали, как конкурс сделал их жизнь интереснее, родители и преподаватели поделились впечатлениями, как творчески развивался их ребенок в течение года.

С заключительным словом и пожеланиями выступила Шурина Наталья Валерьевна, начальник молодежных инновационных и инфраструктурных программ и проектов Фонда содействия инновациям.

Отметим, что Всероссийский конкурс «АгроНТИ» для учащихся сельских школ проводится четвертый год. АГАТУ является официальной площадкой конкурса с прошлого года.