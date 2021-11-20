Перспективы IT-услуг Якутии заметили на очень высоком уровне

По итогам 2020 года Якутия стала лидером по экспорту IT-услуг на Дальнем Востоке, а также входит в топ-11 лучших регионов России по данному показателю, сообщается на сайте правительства России.

К 2024 году регион планирует двукратное увеличение количества компаний, осуществляющих технологические инновации, ежегодно объём привлечения инвестиций в сектор IT и инноваций должен составлять не менее 1 млрд рублей. Создаётся новый центр обработки данных. Работает десять районных IT-центров. До конца года будет открыто ещё четыре. А до 2024 года появится ещё 17. Планируется открыть пять лабораторий по сквозным технологиям, таким как искусственный интеллект и виртуальная и дополненная реальность.

«Развитие высоких технологий – отдельная, очень важная для развития всей нашей страны задача. Якутия является лидером в этом сегменте в Дальневосточном федеральном округе. В секторе высоких технологий в Якутии работают более 3,5 тысячи человек. Ещё три года назад эта цифра составляла 1,5 тысячи человек. Задача, которую ставят перед собой власти республики, – выйти к 2024 году на 10 тысяч человек», – заметил Юрий Трутнев, во время посещения технопарка «Якутия».