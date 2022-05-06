06.05.2022
21:39
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Якутия

Перспективы инвестпроектов в области молочного производства в Якутии

Перспективы внедрения передовых практик при реализации инвестиционных проектов в сфере животноводства и молочного производства в Мегино-Кангаласском районе Якутии обсудили представители ведущих животноводческих ферм из Татарстана, Воронежской области и Подмосковья, Национального союза представителей молока Союзмолоко, Всероссийского научно-исследовательского института молочной промышленности, а также крупнейшего предприятия в РФ по производству молочной продукции ПАО «Молвест».
Экспертный обмен мнениями в Якутске инициировала советник председателя правления Алмазэргиэнбанка Людмила Николаева при участии Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта РС(Я) совместно с АО ФАПК «Туймаада».


В самом Мегино-Кангаласском районе делегация обсудила проект строительства животноводческого комплекса нового типа на 400 голов. В районном центре планируется создать ферму полного замкнутого цикла и производства высококачественного сырья — молока и мяса. В комплексе будут использованы современные энергосберегающие технологии и роботизированная техника. 
Участники встречи осмотрели Павловский молочный завод, животноводческий комплекс МУП «Чюйя», пашни «Мундулаах» и «Дирин», а также посетили с. Петровка и Павловск. 
Во второй день работы в Якутске делегация приняла участие в круглом столе под руководством председателя правительства Андрея Тарасенко по обсуждению перспектив применения передового опыта регионов в сельском хозяйстве республики. Кроме того, гости посетили Детский молочный комбинат, Якутский гормолзавод, встретились с представителями Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства. 
Все полученные в ходе работы материалы послужат развитию животноводства и молочного производства в Якутии. Стороны договорились о взаимодействии на всех этапах реализации инвестиционных проектов в молочном производстве Мегино-Кангаласского улуса.

Фото: пресс-службы
Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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