Персональная выставка якутского художника открывается в Звенигороде

Персональная выставка якутского художника Юрия ГОЛИКОВА открывается в Звенигороде 14 марта. Об этом SakhaLife рассказал сам виновник торжества, член Союза художников России, Союза художников Подмосковья, Содружества художников «Надежда» и Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО. Юрий Алексеевич работает в области станковой живописи, является приверженцем традиционной русской реалистической школы.

«Живописец остро ощущает свою связь с прошлым, с историей своего народа. Он ставит перед собой извечный вопрос, который беспокоит все поколения якутской интеллигенции — кто мы, откуда мы и куда мы идем? Только пытается разобраться в этом средствами не научными, а интуитивно художественными.

Все творчество автора строится на внимательном изучении натуры и на прочных основах профессионального мастерства. Он впитал в себя достижения якутской живописи и традиции Санкт-Петербургской школы». – писали о нем «Новости музеев» N13098.

С 1997 года Юрий Алексеевич живет в Москве, но сохраняет связь с родной республикой. Он проводит мастер-классы в родном альма-матер — Якутском художественном училище им. П. П. Романова, ФМФ «Ленский край», на мероприятиях якутской диаспоры в Москве. В своих творческих работах он отражает дух родной Якутии.

Достаточно ознакомиться с названиями основных работ: «Девушка в шали», «Маскарад», «Балерина», «Камлание шамана», «Ысыах. Летний праздник», «Ньургун Боотур на Земле Олонхо», «Яблоня на даче», «Тихий вечер», «Якутский натюрморт», «Присяга Легоя о мире и дружбе», «Праздник в городе Мирный», «Техтюр. Якутия», «Пик Любви. Аршан», «Пейзаж с соснами. Уборы», «Букет полевых ромашек», «Натюрморт с розами». Все они – холст, масло.

Работы художника не раз экспонировались на персональных и групповых выставках.

На выставке «Звенигородские этюды» живописец представил более 60 работ.

Персональная выставка Юрия Голикова «Звенигородские этюды» открывается 14 марта в 14 часов по адресу: город Звенигород, ул. Белинского, дом 2, Культурно-выставочный центр Арт-Звено.

В программе – прекрасная живопись, встреча с художником, отличная музыка, фуршет.

СПРАВКА

Юрий Голиков родился в 1961 году в п. Зырянка Якутской АССР. В 1986 году окончил Якутское художественное училище, после чего работал в Якутском драматическом театре им. Ойкунского художником-декоратором. В 1997 году окончил Академию художеств им. Репина (Санкт-Петербург).

С 1997 года Юрий Голиков живет в Москве, но любовь к родной земле, к ее людям постоянно существует в сердце художника. Результатом его неувядающего интереса к истории, к традициям, к эпосу своего народа являются многочисленные произведения, в которых раскрываются национальные особенности, характерный быт, народные типы.

С большим интересом автор работает также в жанре портрета, где проявляет себя мастером тонких психологических характеристик, и пейзажа, которые пишет в основном на родной земле и где передает разнообразную гамму настроений, лиричность и задушевность.