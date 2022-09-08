Персональная выставка Сарданы Ивановой в студии- галерее Арт-Ситим

«Эргилин»

Персональная выставка Сарданы Ивановой

Вниманию зрителя, представлена небольшая, но уникальная по своему характеру выставка Сарданы Ивановой, творческой личности и художника.

Сардана родилась в 1972 г в с. Сунтар, в 1990 году поступила в Якутское художественное училище им. П.П.Романова, в мастерскую замечательного преподавателя А. Ласса (отделение декоративного оформления), обучение успешно завершила в 1995 году. Еще в училище, работы Сарданы Ивановой отличались техничностью и скрупулёзностью, о которых отмечал А.Ласс. После окончания училища работала художником компьютерной графики в такой значимой сфере как НВК «САХА» который переживал обновление своей информационной деятельности в 1995-1998 гг. С 1998 г Сардана Иванова проживает в Москве.

Обновляя свои творческие навыки, автор в 2016 году прошла обучение у Е. Губарь на курсах по интуитивной живописи – новом направлении визуального искусства на стыке психологии и искусства, в том же году – полугодичные курсы по реставрации мебели из дерева в Русской Академии ремесел (г. Москва).

Работы, представленные на экспозиции, соответствуют духу ее впечатлений, встреч, воспоминаний, «эргилин» — обернись, вернись, в контексте выставки также обретает звучание — обрети себя сейчас…. Портреты, исполненные в экспрессионистической манере свободны и исполнены теплого и непосредственного отношения к моделям. Она легко переходит из одного жанра в другой, энергия живописи, наполняет и составляет активное естество ее работ.

С другой стороны, это выставка – воспоминание, воспоминание о счастливых днях с супругом Ньургуном Тимофеевым – государственным деятелем, безвременно ушедшим из жизни в 2017 году. Простой портрет мужа, сына, дочери – искренний и не предвзятый взгляд на камерную жизнь семьи. Особая теплота, искренность, открытость и яркая манера, отличают творческие работы Сарданы Ивановой.

На экспозиции так же можно увидеть ряд редких фотографий из семейного архива.