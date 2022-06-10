Персонал ЯТЭЦ отработал навыки пожаротушения

На Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) прошли традиционные соревнования по пожарно-прикладному мастерству. Команды цехов станции, состоящие из участников добровольного пожарного формирования, в ходе состязаний отработали практические действия в случае возникновения возгорания.

В программу соревнований входили задания по применению газодымозащитного комплекта, первичных средств пожаротушения, оказанию помощи пострадавшему, попавшему в зоне задымления, в том числе его эвакуация на носилках.

Накануне соревнований начальник добровольного пожарного формирования Николай Клияненко подготовил полосу прохождения этапов с разметкой и ограждениями, а также проверил исправность пожарного оборудования и инвентаря. На прохождения каждого из этапов командам отводилось не более 15 мин.

По итогам соревнований лучшей стала команда Управления магистральных сетей РТС, второе место заняли работники Цеха тепловой автоматики и измерений, третье поделили Электрический и Котлотурбинный цеха.

«Пожарная безопасность энергообъекта – под постоянным контролем нашего персонала. Работники станции знают, что от правильности их действий в критической ситуации, зависит начальный – самый ключевой этап локализации и тушения пожара, который приходится на время до прибытия пожарного расчета. Поэтому мы уделяем большое внимание как предупреждению возникновения пожароопасных ситуаций, так и подготовке коллектива к реагированию на них», – рассказал директор ЯТЭЦ Вадим Андриевский.