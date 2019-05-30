Персонал Сахаэнерго завершил сезон уроков по энергобезопасности

Энергетики закрыли сезон уроков по энергобезопасности в школах до осени. Всего с начала года специалисты АО «Сахаэнерго» провели по всей республике 142 урока охватив более 11 500 учащихся и 240 родителей.

Уроки проводились в игровой форме, так дети лучше всего усваивают информацию. Квест включает в себя викторину на знание основ электробезопасности, ситуационные задания по безопасному нахождению возле энергообъектов и игровое разъяснение, как правильно вести себя рядом с оборванным электрическим кабелем. Ребят также научили безопасному обращению с электроприборами в домашних условиях.

«В рамках проекта «PROсвет» энергетики выполняют важную миссию – рассказывают детям об электричестве и насколько оно может быть опасным, – сообщает Афанасий Дьячковский, главный эксперт службы охраны труда и промышленной санитарии. – Профилактика детского травматизма сейчас актуальна, как никогда, впереди летние каникулы, в это время дети много времени проводят на улице самостоятельно. Знание простых правил поведения вблизи энергообъектов может спасти их жизнь и здоровье».