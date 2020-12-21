Перитонеальный диализ — жизнь без привязки

С 15 по 18 декабря Якутск по приглашению руководства Центра современной нефрологии и диализа с рабочим визитом посетил врач-хирург, нефролог, трансплантолог, старший научный сотрудник ГБУЗ МОНИКИ (г. Москва) Александр Смоляков.

За эти дни он совместно с хирургами ГБУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ» прооперировал 11 пациентов, из них шесть человек прикреплены к Центру современной нефрологии и диализа, четверо к центру диализа «Диалог» и двое пациентов к РБ№1-НЦМ. Операции были проведены в части установки катетера для перехода на перитонеальный диализ.

«22 октября 2020 года прошло онлайн-заседание Совета экспертов по перитонеальному диализу, во время которого поднимались вопросы совершенствования организации и обеспечения доступности метода перитонеального диализа для нуждающихся больных, как на уровне субъектов, так и на федеральном уровне, — рассказывает Евгения Унарова, главный внештатный нефролог МЗ РС(Я). – Тогда в рамках онлайн-заседания были рассмотрен вопрос организации заместительной почечной терапии (ЗПТ) методомперитонеального диализа в период пандемии CОVID-19. Также речь шла о расширении доступности перитонеального диализа с использованием автоматизированных технологий, как метода позволяющего дистанционно контролировать и корректировать проводимую на дому терапию и способствующего снижению риска распространения коронавирусной инфекции и улучшению качества жизни пациентов. В РФ по состоянию на 1 января 2020 года методы ЗПТ получали 57 163 человека, из них только 5% получают ЗПТ методом перитонеальногодиализа, а это 2 618 человек, 78% — гемодиализ. Было отмечено, что положительная динамика развития доступности перитонеального диализа для нуждающихся фактически отсутствует. Поэтому одной из ключевых задач данного совещания является обсуждение вопросов эффективной организации и расширения доступности метода перитонеального диализа в РФ. Главным внештатным специалистам нефрологам субъектов было дано задание разработать и утвердить временный регламент организации оказания медицинской помощи при лечении пациентов с хронической болезнью почек(5 стадии), нуждающихся в использовании программ заместительной почечной терапии методом перитонеального диализа в условиях распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19). В нашей республике пациенты с ХПН, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, сеанс диализа получают только в «Центре современной нефрологии и диализа».

Александр Смоляков, врач-хирург, нефролог, трансплантолог, старший научный сотрудник ГБУЗ МОНИКИ (г. Москва):

«Пациенты с хронической болезнью почек относятся к группе больных с наиболее высоким риском неблагоприятного течения COVID-19 . Поэтому проведение заместительной почечной терапии в домашних условиях, в частности, методом перитонеального диализа, при отсутствии противопоказаний, может рассматриваться как приоритетный вариант лечения, с точки зрения снижения риска инфицирования больных новой коронавирусной инфекцией и предотвращения распространения этого типа инфекции среди пациентов с ХПН. Сегодня я провел операции тем, кто записался после видеоконференции, которая проводилась в конце ноября. Во время видеосвязи пациенты Центра задали интересующие вопросы и смогли получить консультацию и подготовиться к операции. Естественно, желающих было много, но на сегодняшний день совместно с врачами-хирургами Национального центра медицины были прооперированы 11 человек. Сейчас самое главное, чтобы пациенты обучились пользоваться аппаратом очистки и придерживались гигиены. Я с Москвы буду вести контроль и надеюсь, что все будет хорошо».

Николай Васильевич Лугинов, генеральный директор РБ№1-НЦМ:

«Александр Александрович не в первый раз приезжал в нашу республику. Мы очень благодарны ему за то, что он всегда поддерживает медиков Якутии. Ранее он проводил мастер-классы нашим хирургам, обучал их и делился своими знаниями. На этот раз, по приглашению руководства Центра современной нефрологии и диализа, он провел операции пациентам с ХПН, которые решили перейти с гемодиализа на перитонеальный диализ. Благодарим Александра Александровича за сотрудничество!».

Альберт Иванович Васильев, директор Клинического центра, главный внештатный трансплантолог МЗ РС(Я):

«Было проведено 11 операций, все катетеры на сегодняшний день функционируют. Основное положительное отличие ПД от ПГД — это отсутствие привязанности к гемодиализному аппарату, автономность пациента, но при этом, конечно, имеются свои особенности. Это наличие большого количества растворов для ПД с соблюдением условий хранения и соблюдение стерильности при проведении сеанса ПД. Я надеюсь, что наши прооперированнные пациенты будут придерживаться всех рекомендаций врачей».

Как отметила главный врач «Центра современной нефрологии и диализа» Марфа Николаевна Бурцева, пациенты себя чувствуют хорошо: