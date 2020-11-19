На неделе в «Центре современной нефролгии и диализа» состоялся круглый стол «Перитонеальный диализ альтернатива диализу». В мероприятии приняли участие главный врач нашего центра Марфа Николаевна Бурцева и пациенты с хронической почечной недостаточностью.

Речь шла о перитонеальном диализе, который является безопасным методом очистки крови. Для одних пациентов он является первым этапом заместительной терапии, конечным результатом которой становится трансплантация почки. Другие же считают его единственно возможной мерой при наличии противопоказаний не только к пересадке органа, но и проведению гемодиализа.

Несомненно , достоинств домашнего диализа много: метод безопасен, прост в обращении, нет необходимости ждать своей очереди, позволяет вести активный образ жизни, график очищения крови соответствует потребностям организма, нет опасности заразиться гепатитом В.

В ходе «круглого стола» был определен ряд проблем в сфере оказания медпомощи нефрологическим больным: отсутствие программы раннего выявления нарушений функций почек и длительного ведения пациентов с начальными признаками почечной дисфункции на нефропротективной терапии. Участники мероприятия подчеркнули , что готовы взаимодействовать с врачами Центра и решать проблемы перитонеального диализа сообща.

Также рады сообщить, что со следующего понедельника,а именно 23.11.2020 года, в «Центре современной нефрологии и диализа» открывается кабинет врача-нефролога. Прием ведёт главный внештатный нефролог министерства здравоохранения РС(Я) — Унарова Евгения Николаевна. Приём по предварительной записи.

Часы приема с 16:00 до 19:00 Записаться можно по номеру 8(4112)24-17-24 Адрес: Петра Алексеева 11, 2 этаж, вход через аптеку.