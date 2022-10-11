Перипетии судьбы экс-руководителя

Девятый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу экс-руководителя Фонда капитального ремонта Якутии Леонида ШИБАЕВА на постановление Якутского горсуда. Шибаев требовал вернуть ему 800 тысяч рублей, возмещенных им при возбуждении уголовного дела, сообщает sakhaday.

Якутский горсуд установил, что 800 тысяч рублей Леонид Шибаев, находясь в должности гендиректора Фонда капитального ремонта Якутии, в октябре 2019 направил на возмещение ущерба по уголовному делу. Дело было возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями 31 января 2019 года Верхоянским межрайонным следственным отделом СК РФ по Якутии. Аванс на указанную сумму получила подрядная организация. После того, как Шибаев направил фонду деньги на указанную сумму, уголовное дело прекращено.

В ноябре 2021 года Леонид Шибаев потребовал у фонда вернуть свои 800 тысяч рублей. Но Якутский горсуд решил, что бывший руководитель Фонда капремонта Якутии действовал добровольно с целью возместить причиненный ущерб, а обстоятельства о прекращении уголовного дела не указывают на неосновательное обогащение со стороны фонда, и отказал в удовлетворении иска. Решение обжаловано в Верховном суде Якутии, затем в Девятом кассационном суде общей юрисдикции, которые согласились с позицией суда первой инстанции.