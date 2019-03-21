Перипетии дела экс-главы Нюрбинского улуса

Сегодня, 21 марта, Верховный суд Якутии рассмотрел дело экс-главы Нюрбинского района Бориса Попова — сообщает ТайгаПост.

Напомним, 14 января Якутский городской суд приговорил Попова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении полномочий при строительстве сельской школы. По второму аналогичному обвинению Попов был оправдан. Следствие же и гособвинение считали, что экс-глава района также превысил свои полномочия при строительстве стадиона в Нюрбе.

Борис Попов потребовал признать его полностью невиновным, с чем и обратился в Верховный суд. В свою очередь обвинение посчитало, что Попов должен быть признан виновным и по делу о строительстве стадиона в Нюрбе.

Верховный суд РС (Я) удовлетворил обе жалобы. В итоге приговор ЯГС был полностью отменен, и дело направлено в горсуд на повторное рассмотрение.

Фото ТайгаПост