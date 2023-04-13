Перинатальный центр ЯРКБ: Каждая жизнь бесценна

Каждая жизнь бесценна: Репортаж из женской консультации

Утро рабочего дня. Заведующая женской консультацией Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы Юлия Иванова ведет нас со съемочной группой программы НВК «Саха» по седьмому этажу, где расположена консультация, приглашает ознакомиться с кабинетами специалистов, посмотреть, как работают акушеры-гинекологи, поговорить с ними. Приятно, что врачи открыты и спокойно, не отрываясь от своего дела, отвечают на наши вопросы. Впрочем, вопросов у нас мало, обсуждаем их с Юлией Серафимовной в коридоре, чтобы не мешать докторам и не смущать их пациенток.

Кабинет УЗИ, малая операционная, дневной стационар, кабинеты врачей. В коридорах тихо, ожидая приглашения врача, будущие мамы негромко беседуют, на экране телевизора — видеоролик о планировании беременности.

— Наша консультация открылась сначала в Национальном центре медицины в 1998 году, — рассказывает Юлия Серафимовна, — а в состав ЯРКБ мы перешли в 2018 году. Здесь родился наш первый ребенок. Нынче нам исполняется пять лет. Мы оказываем консультативную и лечебно-диагностическую помощь беременным высокой группы риска, родильницам и женщинам репродуктивного возраста с гинекологическими проблемами. К нам направляют из первичного звена: женских консультаций районов и города Якутска. Мы решаем проблемы репродукции, бесплодия, случаи каких-то образований, вынашивания беременности, выстраиваем тактику ведения беременности, решаем, вопрос жизнеспособности ребенка, где рожать, необходимость операции. Есть у нас беременные, которые могут рожать только в федеральных центрах. Наблюдаются и рожают у нас и женщины с очень тяжелыми патологиями. Проводим телемедицинские консультации с федеральными центрами, их специалисты делают 3Д УЗИ и выносят свое заключение. Телемедицинскую связь «врач-врач» мы ежедневно ведем также с районными врачами. В прошлом году нами проведено более восьмисот телемедицинских консультаций с районами республики и сто девятнадцать с федеральными центрами.

Кабинет мониторинга. Врач акушер-гинеколог Светлана Цеева на связи с Алданской центральной районной больницей по поводу беременной с сахарным диабетом.

— Беременную уже проконсультировал врач-эндокринолог, дал свое заключение, — говорит Светлана Егоровна. – Таких консультаций у нас в день пять-шесть.

Благодаря телемедицине акушеры-гинекологи на расстоянии пятисот километров обсуждают состояние пациентки и корректируют ее лечение с учетом результатов последних исследований и заключения врача-эндокринолога.

Врачи кабинета наблюдают беременных женщин с различными тяжелыми хроническими заболеваниями, с осложнениями, возникшими во время беременности, связанными с патологией плода. По каждому случаю ведется ежедневный мониторинг, проводятся перинатальные консилиумы по вопросу вынашивания, пролонгированию беременности, телемедицинские консультации с федеральными центрами. Нередко при необходимости врачи женской консультации отправляют своих пациенток на специализированное лечение в Москву и Санкт-Петербург.

— Много времени мы уделяем профилактической работе, — говорит заведующая. — Мы постоянно говорим с женщинами о том, что беременность не может быть случайной, о том, что к ней надо готовиться, планировать, беременность должна быть осознанной, желанной, разрабатываем методические рекомендации, памятки, брошюры, буклеты.