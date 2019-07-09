Перинатальный Центр ЯРКБ благодарит Лигу женщин Якутска

Коллектив Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы сердечно благодарит Лигу женщин г.Якутска, в лице ТИТОВОЙ Антонины Степановны и СИЛКИНОЙ Марины Сергеевны, за замечательный подарок ко Дню семьи, любви и верности 8 июля. В очередной раз наши прекрасные женщины показали, что их слова никогда не расходятся с делом. В мае этого года, в преддверие Международного дня семьи, делегация Лиги женщин Якутска посетила с рабочим визитом новый Перинатальный Центр ЯРКБ, чтобы увидеть своими глазами, какие комфортные условия предоставлены нынешним роженицам и родильницам.

Тогда медработники рассказали, что в современном новом здании Перинатального Центра еще можно кое-что улучшить, например, устроить «зеленые зоны» из красивых комнатных растений для релаксации и хорошего настроения. Активисты Лиги женщин г.Якутска приняли решение оказать общественное содействие Перинатальному Центру в нескольких вопросах, в том числе и в этом. И вот, вчера, в День семьи, любви и верности, к Перинатальному центру приехала целая машина, загруженная горшками с комнатными цветами от Лиги женщин, которые будут использованы для оборудования зеленых зон.

Уважаемые и дорогие общественные деятельницы Лиги женщин г.Якутска! Вам признательны медицинские работники, а также роженицы, родильницы и их семьи за заботу и постоянное деятельное содействие в вопросах укрепления и развития института семьи, поддержку материнства и детства. Объединение и консолидация общества для повышения эффективности труда во благо города и республики – это важная задача для нас всех в Год консолидации и во все последующие годы!