Перезагрузка здравоохранения Нерюнгринского района

О кардинальной перезагрузке сферы здравоохранения Нерюнгринского района

В последние несколько лет сфера здравоохранения Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) переживет период мощной «перезагрузки», выражающейся в качественном техническом и кадровом преобразовании, кардинальной обновлении материально-технической базы. Основной целью проводимой перезагрузки всех медицинских учреждений здравоохранения Нерюнгринского района является повышение качества, доступности и удовлетворенности жителей района уровнем оказания медицинской помощи, снижение показателя смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни, то есть тех целей, которые прописаны в национальном проекте «Здравоохранение».

В течение этих лет в Нерюнгринской центральной районной больнице происходит настоящая техническая «революция». Оснащение медицинских учреждений новым современным оборудованием и капитальные ремонты зданий и помещений больниц носят беспрецедентный характер. Благодаря проводимым работам и увеличивающимся в связи с ними технологическим возможностям, Нерюнгринская ЦРБ, которую честь возглавлять, наращивает свои возможности перехода к оказанию многих видов высокотехнологичной медицинской помощи.

Среди вступившего за последний год с небольшимнового оборудования в больнице: ангиографический комплекс «PhilipsAzurion 3», магнитно-резонансный томограф «PhilipsProdiva» мощностью 1,5 Тесла. Рентгенодиагностический телеуправляемый комплекс «Itelray» — поставлен в нашу больницу, смонтирован и запущен в работу в рамках борьбы с COVID-19. В реконструированное травматологическое отделение доставлены операционный хирургический стол для проведения травматологических и ортопедических операций, артроскопическая стойка, операционные бестеневые светильники, ортопедические и нейрохирургические приставки к операционному столу и многое другое. Большое количество нового медицинского оборудования появилось в капитально отремонтированной в 2020 году детской поликлинике.

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы» происходит оснащение новым современным оборудованием стационаров и поликлиник в поселениях Нерюнгринского района. Например, для стационара в поселке Серебряный Бор закуплены рентген-диагностический комплекс, аппарат колоноскопии для исследования кишечника, новый аппарат УЗИ. Аналогичное оборудование добавляется в стационарах и поликлиник поселков Чульман и Беркакит.

Разумеется, в Нерюнгринской ЦРБ прекрасно понимают, что само по себе современное и новое оборудование ничего не решает. Необходимы квалифицированные специалисты, которые способны на нём профессионально и эффективно работать. В связи с этим нами большое внимание уделяется своевременной подготовке таких специалистов. Подавляющее большинство врачей для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Нерюнгри готовятся из собственных профессиональных кадров, которые стремятся повышать свою квалификацию.

Наши специалисты с большим желанием проходят переобучение, получают новые специальности, понимая, что расширяют не только потенциал больницы, но и свои собственные профессиональные возможности. Руководство больницы охотно идёт навстречу желаниям специалиста, который сам хочет работать на новом оборудовании, с новой техникой, давая ему такую возможность.

Одновременно новое оборудование в нашей больнице сегодня привлекает в Нерюнгри на работу специалистов из других городов. В последнее время врачи из других регионов приезжают жить в наш город, чтобы получить практику в Нерюнгринской ЦРБ, понимая, что работать у нас им становится интересно с профессиональной точки зрения. Такая тенденция в истории здравоохранения Нерюнгринского района наблюдается впервые.

В декабре 2021 года была открыта новая операционная отделения травматологии Нерюнгринской ЦРБ. Капитальная реконструкция, которая была проведена в травматологическом отделении, сопровождалась подготовкой специалистов, готовых работать на новом оборудовании и получать лицензии на новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. С появлением нового операционного блока, соответствующего всем требованиям для получения лицензий, в самое ближайшее время мы готовы лицензировать новые для Нерюнгринского района виды высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «травматология», «ортопедия», «нейрохирургия», «челюстно-лицевая хирургия». Появление новой операционной, оснащенной современным оборудованием, несомненно, откроет для наших врачей и пациентов новые возможности. У пациентов появляется возможность не выезжать на лечение за пределы нашего города, а получать высокотехнологичную медицинскую помощь по месту проживания.

Статистика и анализ заболеваемости жителей Нерюнгринского района показывают, что основными заболеваниями остаются сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования и травмы. Именно эти три направления стали основой стратегии развития здравоохранения Нерюнгринского района на ближайшие пять лет.

Диагностика и лечение онкологических заболеваний стали самым первым по времени направлением стратегии развития здравоохранения в районе. До 2019 года злокачественные новообразования находились на первом месте в структуре заболеваемости нерюнгринцев, но за последние два года в этом направлении медицины в Нерюнгринском районе произошел значительный прогресс. Это произошло благодаря открытию Центра амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники в городе Нерюнгри.

ЦАОП был открыт около двух лет назад. Перед этим было определено помещение, и в нём выполнен необходимый ремонт для приведения в соответствие его назначению — максимально ранней диагностике патологических явлений онкологического характера. Нерюнгринской ЦРБ получена лицензия на данный вид медицинской деятельности. В течение 2020 года центр амбулаторной онкологической помощи успешно развивался, а в 2021 году Минздрав Якутии распространил пилотный проект «Онкопоисксаха.рф» для скрининга и ранней диагностики рака на Нерюнгринский район.

В связи с высокой заболеваемостью онкологией, актуальность реализуемого Нерюнгринской ЦРБ национального проекта по снижению смертности от онкологических заболеваний неоспорима. Каждый месяц через центр амбулаторной онкологической помощи в Нерюнгринском районе проходит несколько сотен человек. Каждый третий проходит химиотерапию в дневном стационаре, получая своевременную помощь на месте, никуда не выезжая. Каждый пятый берется под тщательное наблюдение, после чего направляется в республиканский диспансер. Всё это позволяет вовремя приступить к лечению, минимизируя риски развития заболевания.

Для жителей района чрезвычайно важна не только своевременная диагностика, но и то, чтобы люди с подозрением на патологию могли наблюдаться у онколога по месту жительства, и не ездили каждый раз в достаточно географически отдаленные от города Нерюнгри крупные медицинские центры. До открытия центра даже для прохождения химиотерапии нерюнгринцы были вынуждены ездить за пределы района. Пациенты этого направления должны получать лекарственную терапию каждый две недели. Терапия достаточно тяжелая, она осуществляется под наблюдением специальных врачей – химиотерапевтов. Это капельницы, уколы, и так далее. Возможность получать такую медицинскую помощь теперь есть и в Нерюнгри.

Задачей центра амбулаторной онкологической помощи остаётся распознавание онкологии у жителей Нерюнгринского района на первой и второй стадии. Заболевания на этих стадиях сегодня успешно лечатся, сохраняя высокое качество жизни пациента. Получая своевременное лечение, люди продолжают качественно жить.

Помимо центра амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники в городе Нерюнгри, на этапе лицензирования находится отделение химиотерапии в Серебряноборской больнице. После получения лицензии онкологические больные смогут проходить круглосуточную химиотерапию также в поселке Серебряный Бор.

Открытие в последние полтора года в Нерюнгринской центральной районной больнице МРТ и ангиографического комплекса позволяет городу Нерюнгри стать крупным региональным центром лечения сердечно-сосудистых заболеваний, отвечающим самым современным требованиям. Впервые с этим проектом мы вышли на Минздрав Якутии в декабре 2018 года. В январе 2019 получили одобрение главы Якутии и вступили в реализацию этого проекта. В 2020 году начались ремонтные работы по подготовке помещений и установке этих аппаратов. 18 декабря 2020 года начался монтаж ангиографа. В 2021 году начали подготовку документов для его эксплуатации. Потребовалось получить сантитарно-экологическое заключение, экспертизу на сам аппарат, на помещение, по рентгено-дозиметрическому контролю и на проведение операций. Получили лицензию, был трудоустроен врач рентгенэндоваскулярной диагностики, прошли обучение медицинские сестры операционные и ренгенлаборат. Точно в намеченный срок – 1 октября 2021 года – ренгеноперационная с ангиографом была открыта, и в этот день проведена первая операция.

С этого момента, не выезжая за пределы города, нерюнгринские пациенты смогут получать диагностику злокачественных новообразований, ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний головного мозга, сосудистых осложнений сахарного диабета. Раньше такие пациенты – в среднем 10-12 человек в месяц — доставлялись для лечения в медицинские центры города Якутска

Реализация стратегии здравоохранения Нерюнгринского района, разработанной по поручению главы Якутии Айсена Николаева невозможна без участия социальных партнёров в обновлении материально-технической базы больниц и поликлиник. Модернизация крупнейшей больницы Якутии реализуется, в том числе, благодаря хорошо выстроенной структуре государственно-частного партнерства.

В этом плане в первую очередь необходимо отметить крупные промышленные предприятия, действующие в Нерюнгринском районе: УК ООО «Колмар», ОАО «Транснефть-Восток» и ООО «Эльгауголь». Плодотворное сотрудничество с этими социальными партнерами дает перспективы дальнейшему развитию Нерюнгринской центральной районной больницы.

Как показывает практика, крупные промышленные предприятия Нерюнгринского района – «Колмар», «Транснефть-Восток», «ЭльгаУголь» — морально и финансово готовы к сотрудничеству. В течение последних лет они реально помогают нерюнгринской медицине. Такая готовность объясняется несколькими причинами.

Во-первых, все эти компании — социально ответственные партнеры, которые заботятся о своей репутации и позитивном имидже в Нерюнгринском районе. Во-вторых, это быстро растущие предприятия, которые — так же как больница — врачами, озабочены привлечением своих специалистов в Нерюнгринский район. Руководство компаний понимает, что для этого необходимо предлагать будущим кадрам достойный уровень качества жизни, необходимым условием для которого является высокий уровень медицинского обслуживания. В-третьих, активному сотрудничеству способствует грамотная политика взаимодействия с социальными партнерами со стороны руководства республики и Министерства здравоохранения.

Нерюнгринское районное нефтепроводное управление ОАО «Транснефть-Восток» вместе Нерюнгринской ЦРБ разработало крупную социальную программа, в рамках которой было осуществлено финансирование ремонта операционного блока второго этажа основного здания больничного комплекса в размере 32 млн рублей. Из них 25 млн рублей обошлась капитальная реконструкция помещений. Плюс на 7 млн рублей – было закуплено новейшее медицинское оборудование. Реализация программы началась в июне 2021 года. За шесть месяцев был выполнен большой объем работ по реконструкции и модернизации всего помещения. 14 декабря 2021 года операционная была открыта.

УК ООО «Колмар» за последние два года безвозмездно перечислил НЦРБ более 10 млн рублей, которые были направлены на проведение ремонта и подготовки помещений для установки магнитно-резонансного томографа и нового рентгеновского аппарата на больничном комплексе. За счёт средств компании «Колмар» был приобретен амплификатор для тестирования лабораторного материала на новую коронавирусную инфекцию стоимостью 1,6 млн рублей. Нам был передан аппарат искусственной вентиляции легких стоимостью 5 млн рублей. Новый аппарат ИВЛ S1100 отвечает современным требованиям респираторной поддержки и безопасности, и является аппаратом экспертного класса. Аппарат сразу же был доставлен в инфекционное отделение для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Когда началась первая волна коронавирусной инфекции, у нас вышли из строя сразу два компьютерных томографа, и «ЭльгаУголь» сделала всё, чтобы помочь их срочно вернуть в строй. Также компания оплатила работы по техническому присоединению высоковольтных кабелей для подключения МРТ и ангиографа.

Плодотворное сотрудничество с социальными партнерами — крупными промышленными предприятиями, заинтересованными в развитии здравоохранения в Нерюнгринском районе, активно развивается.

Капитальные ремонты учреждений здравоохранения в поселениях Нерюнгринского района проводятся в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2021-2025 годы». Старт региональной программе дал приказ Министерства здравоохранения Якутии от 18 февраля 2021 года «О предоставлении целевых субсидий в рамках региональной программы на капитальный ремонт объектов здравоохранения на 2021-23 годы».

Для того, чтобы быть включенными в региональную программу модернизации, специалисты Нерюнгринской ЦРБ работали над формированием так называемых паспортов каждого из учреждений здравоохранения. Благодаря этой работе, все предложения НЦРБ удалось включить в региональную программу, благодаря чему в настоящее время проводится масштабная работа в больницах и поликлиниках поселков Беркакит, Чульман и Серебряный Бор.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения рассчитана на три ближайших года. В Нерюнгринском районе в неё включены учреждения здравоохранения поселений – как поликлиники, так и больничные комплексы.

В Нерюнгринской центральной районной больницы ведется активная работа по повышению кадровой обеспеченности врачами, медсестрами, санитарками. Постепенное увеличение количества специалистов в Нерюнгринской ЦРБ говорит, что мы на правильном пути. Люди приходят работать в больницу, нас становится больше, и это очень хорошая тенденция. В то же время, кадровая проблема существует. Только врачей нам надо ещё 183 человека.С помощью местных властей в Нерюнгри врачам предоставляются служебные квартиры. Программа по обеспечению медицинских работников жильём действует несколько лет.

Географическая отдаленность города Нерюнгри от крупных медицинских центров, которыми, как правило, являются столицы и областные города, заставляет нашу НЦРБ становиться многопрофильной, повышая свой уровень. Уже сегодня в Нерюнгри есть все профили лечения. Благодаря реализуемой сегодня Стратегии развития здравоохранения района, больница получает возможность перейти со второго уровня оказания стационарной помощи на третий, республиканский уровень. Ангиографический комплекс, МРТ, новая операционная отделения травматологии, лицензии по дерматологии, генной инженерии, открывающиеся новые виды высокотехнологичной медицинской помощи — это «первые ласточки» перехода на третий уровень медицинского облуживания.

15 декабря 2021 года вступил в силу Указ № 2205 «О развитии Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) на период до 2026 года» главы Якутии Айсена Николаева. В этом документе установлены целевые показатели достижения стратегических целей развития Нерюнгринского района, в том числе капитальные ремонты двенадцати учреждений здравоохранения и удовлетворенность не менее 65 процентов населения качеством медицинской помощи.

Проводимая масштабная работа по «перезагрузке» учреждений здравоохранения Нерюнгринского района помогает выполнять нашу главную задачу: дальнейшее повышение качества, доступности и удовлетворенности жителей уровнем оказания медицинской помощи.

Алексей ЯВОРСКИЙ, главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы.