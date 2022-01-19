Перезагрузка Бриллиантового цирка

Нынешняя неделя для коллектива Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых началась с перезагрузки. 17 января, на площадке Точки кипения — Якутск состоялась стратегическая сессия «Новое дыхание Бриллиантового цирка». В мероприятии приняли участие директор и художественный руководитель цирка Сергей РАСТОРГУЕВ, директор АНО «Индустрия будущего» Иван СТЕПАНОВ, приглашенный эксперт из Москвы, ментор стартап-проектов в сфере инноваций, продюсер проектов в сфере креативных индустрий Виталий ВИНОГРАДОВ, а также артисты и сотрудники цирка – представители творческого, технического, рекламно-маркетингового направлений. Темой обсуждения стали принципы формирования новой стратегии развития.

Участникам предстояло совместно выработать и сформулировать ключевые понятия, шаги и действия, определяющие главное: трансформацию и адаптацию цирка под современные реалии.

«Необходимость перемен очевидна каждому из нас. Если с 2004 года, с момента ввода здания цирка,в приоритете стояла задача завершения строительства полноценного комплекса, то сегодня к ней добавляется требование модернизации. Нам нужно брать на вооружение достижения технологического прогресса и адаптировать их для своих нужд,повышения конкурентоспособности, привлечения еще большей аудитории», — отметил Сергей Расторгуев.

Если контекстно разделить историю развития цирка, то мы сейчас находимся на переходе от второго к третьему этапу. Этап «Сахацирк 3.0» предполагает новый виток развития в логике креативных индустрий, инноваций и цифровизации. Сам этап начнется в 2024-м, в год 30-летия цирка. Для того, чтобы он выстрелил, уже сегодня необходимо направить силы в технологическую сторону.

Для Виталия Виноградова это уже не первый приезд в Якутию. При его содействии в 2015 году прошел I Форум новаторов Якутии, в 2017 г. — форсайт-флот на Лене, во время которого обсуждалась новая модель развития города Якутска. В том же году эксперт провел акселерационную программу «Креатив как бизнес: управление проектами» на базеВысшей школы инновационного менеджмента при Главе РС (Я) и другие мероприятия.

Как признается Виталий Виноградов, в день через него проходят десятки проектов, связанных с кино, анимацией, компьютерными играми, дизайном, ИТ технологиями и так далее. Теперь появился и цирк. На днях московский гость посетил цирковую сказку «Лýна», ознакомился с техническим оснащением и возможностями якутского цирка. Вердикт мы услышали следующий: «Цирк как был, так и останется.Цирк Якутии великолепен. НО! Чтобы оставаться востребованными у поколения, выросшего на гаджетах, необходимо понять, каким образом развиваются технологии, и каким образом их можно интегрировать под цирковое шоу, чтобы сделать его более интересным и привлекательным».

Экспертом поставлена задача сделать цирк «досуговым магнитом», в котором помимо представления будут действовать и другие развлекательные сервисы. Все это не должно быть разрозненным, а работать в синергии, дополняя, усиливая эффекты друг друга.

Работа стратегической сессии проходила в формате «мозгового штурма» по методологии «форсайта», что позволило услышать не только спикера, но и предложения коллег, думать максимально позитивно и дальновидно.Отправной точкой обсуждения стали уже имеющиеся наработки. Как коллективу,активно гастролирующему, имеющему опыт участия в международных фестивалях, у нас есть возможность делать сравнительный анализ работы цирков других регионов страны и мира, перенимать успешный опыт коллег.Еще одной сильной стороной цирка Якутии по оценке эксперта является сохранение этнических мотивов, потенциально интересных для зрителя за пределами республики.

От Виталия Виноградова мы получили обширный экскурс в возможности новейших технологий, инструментов продвижения циркового продукта. Эксперт заострил внимание на цифровизации как одной из самых доступных нововведений с точки зрения реализации. Тем более, сегодня найти хорошего специалиста по ITтехнологиям — не проблема.

Рассмотрели возможность использования дополненной реальности, то есть привнесение виртуальных элементов в классическую цирковую программу. Пусть у нас уже будет готовое приложение, и на примере цирковой сказки «Лýна» рассмотрим его функции. Итак, наводим гаджет на героиню и видим информацию об артистке и персонаже. Наводим телефонна собачекЛýны — их можно побаловать виртуальными косточками и так далее. Все это ориентировано на привлечение и удержание зрителей, не выпускающих из рук телефоны.

Еще одним относительно демократичным по цене спецэффектом эксперт называет«мэппинг» –это проецирование динамических иллюзий на объемные предметы, при котором создается эффект изменения формы и цветов. Здесь же было сказано о живых декорациях и костюмах, издающих звуки и даже отправляющих смс-сообщения зрителям.

Третьим инструментом актуальным в реалиях ограниченных финансов была названа связь циркового шоу с другими развлекательными направлениями. К примеру, создание промо-материалов анимационного характера, компьютерной игры, квестов, предшествующих будущему цирковому проекту.

Отдельным блоком были рассмотрены примеры наполнения пространств будущего циркового комплекса (2-й очереди цирка). В комплексе будут сосредоточены не только стандартные цирковые направления, но и широкий спектр развлекательных услуг для молодежи, качественного семейного досуга.Было бы символично и здорово, если бы это долгожданное событие произошло в 2024 году — к Играм «Дети Азии» и 30-летию нашего цирка. Новый уникальный многофункциональный, современный культурный Центр в столице республики будет работать во благо процветания подрастающего поколения, пропаганды семейных ценностей и здорового образа жизни.

Во время стратегической сессии«Новое дыхание Бриллиантового цирка»работая в команде и не ограничивая свою фантазию, мы с коллегами сумели увидеть будущее цирка Якутии – непременно успешное, идущее в ногу со временем и технологиями.

В завершении Виталий Виноградов остановился на человеческом факторе, на котором и держится любое успешное начинание: «Ребята, как же вам повезло с директором! Для него цирк – это детище, дело жизни, которое он ведет к новым и новым свершениям. Берегите и цените».

Мы свами, Виталий, полностью согласны и готовы с Сергеем Васильевичем вести наш цирк в будущее!