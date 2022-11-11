11.11.2022
15:53
103

Общество

Перевозки пассажиров ЖДЯ в сентябре выросли

Перевозки пассажиров в вагонах АО «АК «ЖДЯ» в сентябре выросли на 35%

За 10 месяцев 2022 года в вагонах АО «АК «Железные дороги Якутии» перевезено 229,0 тыс. пассажиров — это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Пассажирооборот за этот период  вырос почти в 2 раза    и составил 206,5 млн пасс-км.

В сентябре 2022 года в вагонах АО «АК «Железные дороги Якутии» перевезено 25,1 тыс. пассажиров, что на 27,8% больше, чем за этот же месяц  2021 года.

Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 22,2 тыс. пасс-км, что на 25,5 % выше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, со станции Нижний Бестях ежедневно отправляется пассажирский поезд с чередованием через день,  до Тынды и Благовещенска. С поездами отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска.

Для пассажиров поезда организован трансфер по маршруту г. Якутск – ж.д. вокзал Нижний Бестях. Ориентировочно, до 15 октября трансфер пассажиров будет осуществляться через реку Лена на теплоходе «В. Рукавишников». Отправление с речного порта Якутск в 14.30 часов (причал №3).  При благоприятных погодных условиях трансфер через реку на теплоходе «В.Рукавишников» будет продлен. Следите за информацией  о порядке осуществления трансфера в осенний период на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru  и Telegram-канале @rwyakutia.

Также с расписанием поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомиться с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Билеты на поезд и талон на трансфер можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381.  Единый информационно-сервисный  центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).

 10.202110.2022% к прошлому году10 месяцев 202110 месяцев 2022% к прошлому году
Пассажирооборот17 730 81722 204 901125,2107 002 676206 529 004,00193,0
Перевезено пассажиров19 68425 164127,8125 679228 957,00182,2
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх