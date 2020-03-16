Перевозки пассажиров в вагонах ЖДЯ выросли на 59%

Перевозки пассажиров в вагонах Акционерной компании «Железные дороги Якутии» с открытием пассажирского движения до станции Нижний Бестях продолжают демонстрировать положительную динамику. Так за два месяца 2020 года в вагонах акционерной компании «Железные дороги Якутии» перевезено 17,7 тыс. пассажиров, что на 59% выше уровня прошлого года. Пассажирооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 123 % и составил 11,0 млн пасс-км.

Напомним, пассажирское движение со станции Нижний Бестях открыто в конце июля прошлого года. Пассажирский поезд сообщением Нижний Бестях — Нерюнгри курсирует через день. Время отправления со станции Нижний Бестях в 10.00 часов по местному времени. С пассажирским поездом отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Хабаровска и Благовещенска, которые курсируют оди раз в шесть дней.

Для удобства пассажиров действует мультимодальная схема перевозки – так называемый «Единый билет», когда при покупке железнодорожного билета пассажир может дополнительно приобрести талон на трансфер. В зимний период с 13 декабря трансфер осуществляется с автовокзала города Якутска.

Билеты можно оформить во всех кассах по продаже железнодорожных проездных документов и на сайте www.rzd.ru.

Справки по телефонам: 31-80-81, доб. 7383, 8 924 870 63 43, 8 924 879 58 07