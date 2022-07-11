Перевозки пассажиров в вагонах ЖДЯ с начала года выросли в 2,4 раза

125,5 тыс. пассажиров перевезено в вагонах АО «АК «ЖДЯ» за первое полугодие 2022 года, с ростом в 2,4 раза к уровню аналогичного периода прошлого года, пассажирооборот составил 110 млн пассажиро-км , с ростом в 2,9 раза к уровню аналогичного показателя 2021 года.

К уровню прошлого года в июне 2022 года объем перевозок пассажиров вырос в 2 раза, составив 24,2 тыс. пассажиров, рост пассажирооборота составил в 2,2 раза — 21,5 млн. пассажиро-км.

Напомним, с августа текущего года начнет курсировать новый пассажирский поезд №317/318 Нижний Бестях — Благовещенск. Впервые со станции Нижний Бестях он отправится 24 августа, а из Благовещенска до Нижнего Бестяха – с 26 августа.

Поезд будет отправляться через день из Нижнего Бестяха и Благовещенска:

в августе – по четным числам, в сентябре и в октябре – по нечетным числам, с ноября до конца 2022 года — по четным числам.

С поездом Нижний Бестях – Благовещенск будут отправляться вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока и Иркутска.

В остальные дни будет курсировать поезд Нижний Бестях – Нерюнгри.

Отправление пассажирского поезда из Нижнего Бестях в 17.00 местного времени, из Благовещенска – в 16.53 час. Прибытие поезда в Благовещенск — в 09.37, прибытие в Нижний Бестях — в 10.00 час местного времени.

Время в пути от Нижнего Бестяха до Благовещенска – 1 сутки 16 часов, в обратном направлении – 1 сутки 17 часов.

С расписанием поезда и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru.

Билеты можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», с помощью популярных онлайн-сервисов, в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).