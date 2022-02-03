Перевозки грузов ЖДЯ выросли

Перевозки грузов АО «АК «ЖДЯ» в январе выросли в 1,5 раза

За первый месяц 2022 года АО «АК «ЖДЯ» перевезено 690,9 тысяч тонн грузов, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Грузооборот составил 140,8 млнткм, что на 32% больше уровня прошлого года.

Перевозка угля возросла на 63% и составила 547,4 тыс. тонн, из которых 517,3 тыс. тонн (+64%) отгружено с угледобывающих предприятий Южной Якутии за пределы республики.

По сравнению январем 2021 года в 2,3 раза выросли перевозки по номенклатуре «прочие грузы» — 37,8 тыс. тонн. Отмечен рост перевозок грузов в контейнерах на 67% -34,5 тыс. тонн, в 2,1 раз больше по сравнению с прошлым годом перевезено метизов – 4,5 тыс. тонн.

Через станцию Нижний Бестях перевезено 96,3 тыс. тонн грузов, что на +26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, перевозка грузов между станциями общей сети ОАО «РЖД» и станциями АО «АК «ЖДЯ» осуществляется в прямом сообщении по тарифам Прейскуранта 10-01 ОАО «РЖД» за весь путь следования.

С 1 января 2022 года тарифы на перевозку грузов по Прейскуранту 10-01 ОАО «РЖД» к уровню прошлого года выросли на 5,8%.

По вопросам получения справок по расчету стоимости перевозки груза, о местонахождении груза, заключения договоров и другую информацию, связанную с перевозкой грузов железнодорожным транспортом, можно обратиться в Сервис клиентской поддержки по тел. 8(4112) 31-80-81 доб. 7107 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 местного времени, или отправив запрос на эл. адрес IvanovaIS@rw-y.ru