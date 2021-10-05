Перевозки грузов на ЖДЯ вышли на рекорд

За 9 месяцев по инфраструктуре ЖДЯ перевезено более 5,5 млн тонн грузов

Рекордные показатели по объемам перевозки грузов на инфраструктуре Нерюнгри-пассажирская – Нижний Бестях зафиксированы в августе и сентябре текущего года — 698,7 и 697,21 тысяч тонн грузов соответственно.

Наибольший рост в сентябре показали перевозки нефтепродуктов (+ 48% или 95,6 тыс. тонн), строительных грузов (+38% или 31,9 тыс. тонн), угля (+34% или 475,2 тыс. тонн).

Всего за 9 месяцев 2021 года перевезено 5,56 млн тонн грузов, что на 25% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года на 37% возросли объемы перевозки строительных грузов – 253,9 тыс. тонн. На 34% отмечен рост по перевозке угля, объем которых составил 3 962,5 тыс. тонн. Перевозка нефтепродуктов превысили показатели прошлого года на 14% и составили 638,6 тыс. тонн.

Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях, преодолел миллионный рубеж и составил 1,05 млн тонн, что на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель приблизился к итоговой отметке за 2020 год, в котором за год было перевезено 1,08 млн тонн.