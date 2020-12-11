Перевозки грузов через станцию Нижний Бестях преодолели отметку в 1 млн тонн

За 11 месяцев 2020 года объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях впервые преодолел рубеж в 1 млн тонн и составил 1,04 млн тонн народнохозяйственных грузов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную долю в объеме перевозки через станцию Нижний Бестях составил завоз грузов в республику, достигнув отметки 932,7 тыс. тонн по выгрузке. Погрузка грузов составила 106,6 тыс. тонн.

Наибольший рост отмечен в перевозках контейнеров – 317,1 тыс. тонн (+43%), метизов – 37,8 тыс. тонн (+51%), прочих грузов – 176,3 тыс. тонн (+56%), продовольственных грузов – 101,4 тыс. тонн (+31%), нефтепродуктов – 371,2 тыс. тонн (+22%).

Напомним, что в июле прошлого года железнодорожный участок Томмот – Нижний Бестях сдан в постоянную эксплуатацию с открытием пассажирского движения.

Перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по прейскуранту 10-01 за весь путь следования.