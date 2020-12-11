11.12.2020
17:20
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Экономика

Перевозки грузов через станцию Нижний Бестях преодолели отметку в 1 млн тонн

За 11  месяцев 2020 года объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях впервые преодолел рубеж в 1 млн тонн и составил 1,04 млн тонн народнохозяйственных грузов. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основную долю в объеме перевозки через станцию Нижний Бестях составил завоз грузов в республику, достигнув  отметки 932,7 тыс. тонн по выгрузке. Погрузка грузов составила 106,6 тыс. тонн.

Наибольший рост отмечен в перевозках  контейнеров – 317,1 тыс. тонн (+43%),  метизов – 37,8 тыс. тонн (+51%),  прочих грузов – 176,3 тыс. тонн (+56%), продовольственных грузов – 101,4 тыс. тонн (+31%),  нефтепродуктов – 371,2 тыс. тонн (+22%).

Напомним, что  в июле прошлого года железнодорожный участок Томмот – Нижний Бестях сдан в постоянную эксплуатацию с открытием пассажирского движения.

Перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по прейскуранту 10-01 за весь путь следования. 

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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