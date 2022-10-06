Перевозка юных спортсменов проводилась с грубыми нарушениями

Сотрудниками ГИБДД были выявлены грубые нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527.

Так, 26 сентября т.г. на территории Нюрбинского района Якутии сотрудниками Госавтоинспекции была пресечена организованная перевозка группы детей, состоящей из девяти учащихся МБОУ «Бордонская СОШ» Сунтарского района, 2008 — 2009 гг. рождения, в сопровождении педагога 1993 г.р.. Перевозка детей осуществлялась на микроавтобусе «Тойота Хайс» под управлением водителя 1994 г.р., по маршруту село Сарданга Сунтарского района – г. Вилюйск с целью участия в соревнованиях.

Организаторы перевозки в установленном порядке не уведомили Госавтоинспекцию. Перевозка детей осуществлялась автобусом, не оборудованным маячком желтого цвета, без опознавательного знака «Перевозка детей» и «Ограничение максимальной скорости 60 км/час», договора фрахтования, списка детей и сопровождающих, маршрута перевозки.

Кроме того, автобус эксплуатировался с неисправной рабочей тормозной системой, с внесенными изменениями в конструкцию ТС в нарушение Правил (установлены дополнительные сидения, не предусмотренные конструкцией ТС).

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности.

Управлением Госавтоинспекции МВД по РС (Я) в адрес Министерства образования и науки РС (Я) Министерства спорта РС (Я), Главам муниципальных образований и городских округов РС (Я) неоднократно направлялись информационные письма о необходимости неукоснительного соблюдения требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 №196-ФЗ, Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527.

Вместе с тем, нарушения Правил организованной перевозки групп детей автобусами регулярно допускаются организаторами перевозок.

Санкция ч. 4 — 6 ст. 12.23 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

В связи с проведением месячника безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты дополнительные меры, направленные на профилактику детского дорожно — транспортного травматизма, в т.ч. при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами.

Напоминаем, прежде, чем начать перевозку необходимо ознакомиться с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527.

Важно, своевременно подать уведомление в Госавтоинспекцию! В межрайонном сообщении не менее чем за 2 суток, в городском не менее, чем за сутки до начала перевозки.

Уведомление об организованной перевозке групп детей автобусом можно подать, через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, выбрать поле «Сервисы», далее «Уведомления о перевозке групп детей», далее «Отправить уведомление», далее заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы.

По вопросам, касающиеся организованной перевозке групп детей автобусом можно обратиться в Управление ГИБДД МВД по РС (Я) тел.: 8 (411-2) 45-45-83 и ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» тел. 8 (411 -2) 45-40-34.