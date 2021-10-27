Перевозка детей: наказаны нарушители

20 октября около 15 часов в п. Мохсоголлох на улице Соколиная инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району был остановлен автобус «ПАЗ 320412».

В салоне транспортного средства находились 12 детей и 1 взрослый, которые следовали в музей.

В ходе проверки сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 г. №1527

Водитель осуществлял организованную перевозку группы детей без договора фрахтования, списка детей, списка назначенных сопровождающих и с просроченной диагностической картой, при этом не уведомив о поездке в установленном порядке Госавтоинспекцию. Автобус не был оборудован для перевозки детей.

Водитель автобуса в 2021 году привлекался к административной ответственности 2 раза, в том числе по статье 12.3 ч.2 (за отсутствие необходимых для водителя документов) и 12.8 ч.1 КоАП РФ (за управление транспортным средством в состоянии опьянения, материал находится на рассмотрении в суде).

Организаторы перевозки – родители школьников, которые по своей инициативе нашли автобус для того, чтобы свозить своих детей в музей, при этом о данной поездке не уведомили Госавтоинспекцию.

Механик предприятия, выпустивший на линию автобус, не прошедший государственный технический осмотр, привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.31 КоАП РФ (штраф 500 руб.), а также за организацию перевозки без согласования с Госавтоинспекцией и с другими нарушениями – по ч.4 ст.12.23 (на должностное лицо наложен штраф в размере 25 т.р.). В отношении водителя, осуществлявшего перевозку организованной группы детей на автобусе, не соответствующем требованиям, также составлен административный материал по ч.4 ст.12.23 КоАП РФ: на перевозчика наложен штраф в размере 3 т.р.

К счастью, по итогам данной поездки никто не пострадал, удалось избежать непредвиденных происшествий, поломок и ДТП. Увы, так благополучно организованные с нарушением групповые перевозки детей заканчиваются далеко не всегда: гибнут и получают увечья дети, ломаются судьбы, рушатся планы, нарушители несут уголовную ответственность. Но нередко поправить уже ничего нельзя. Можно лишь предупредить.

Госавтоинспекция продолжает работу по выявлению фактов организации перевозки групп детей с использованием не предназначенных для таких целей автобусов, с нарушениями требований безопасности и напоминает: прежде, чем начать перевозку необходимо ознакомиться с Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №1527. Уведомление о поездке подается в Госавтоинспекцию не менее чем за 2 суток в межрайонном сообщении, в городском и пригородном — не менее, чем за сутки до начала перевозки.

Рекомендуем подавать уведомление о перевозке групп детей автобусами через официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, следуя инструкции: выбрать поле «СЕРВИСЫ», далее -«Уведомления о перевозке групп детей», далее — «Отправить уведомление», далее -заполнить необходимые поля и прикрепить необходимые документы.

По возникающим вопросам, касающимся организованной перевозки групп детей автобусам, можно проконсультироваться по телефонам: 8)4112)45-45-83 УГИБДД МВД по РС(Я); в г. Якутске – 8(4112)45-40-34 ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Напомним, что санкция, предусмотренная ст.12.23 КоАП РФ за нарушение Правил организованной перевозки групп детей автобусами, влечет за собой наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей.