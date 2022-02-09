Перевезенные в Бурятию якутские собаки могут быть возвращены обратно

Неоднократно сообщалось, что в Бурятии задержали фуру с 45 собаками из Якутии. По словам зоозащитников, безнадзорных животных везли в республику, чтобы раздать их в руки новым хозяевам.

Автомобиль был задержан должностным лицом отдела ОМВД по Иволгинскому району, после проведения дознания передан под расписку одному из волонтеров (из объяснений водителя следует, что это заказчик перевозки животных). Маршрут перевозки собак не был согласован в нарушение ст. 13 Закона РФ «О ветеринарии», ветеринарные сопроводительные документы, по данным ФГИС «Меркурий», не оформлены.

Управлению Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия были переданы материалы административного дела, возбужденного по факту перевозки животных без ВСД, дело готовится к рассмотрению.

Начальник управления ветеринарии республики Эрдэм Сангадиев сообщил, что собаки просидят в карантине 10 дней, за ними будут наблюдать. Если за это время собак не заберут, то будет рассматриваться вопрос о возвращении животных обратно в Якутию.

Отметим, что местные СМИ сообщают, что в конце января новость о том, что в Бурятию едет контейнер с животными из Якутии взволновала всю общественность. Тогда главный ветеринар республики заверил, что животных на территории Бурятии не будет, машину попросту не пустят.

Напоминаем, собаки из Якутии, привезенные в Бурятию, были голодными, без чипов и документов. Животные несколько суток ехали в фуре без еды и воды в тесных клетках, которые не чистились. Лишь в Улан-Удэ ветеринары накормили животных и оказали им помощь — сообщает SAKHAPRESS