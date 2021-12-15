Перевела на свой счет деньги с чужого телефона

В Якутии вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы, совершившей кражу денежных средств с банковского счета потерпевшего.

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы г. Якутска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). Суд установил, что 4 августа 2021 года подсудимая, находясь в здании международного аэропорта г. Якутска в состоянии алкогольного опьянения, попросила у мужчины сотовый телефон, чтобы осуществить звонок. После чего, обнаружив в телефоне информацию об остатке денежных средств на банковской карте потерпевшего, используя указанный телефон, через сервисный номер 900 ПАО «Сбербанк» произвела перевод денежных средств в сумме 8 тыс. рублей на свой банковский счет. Суд с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовалось следственным отделом СВ ЛУ МВД РФ на транспорте.