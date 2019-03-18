«Перевел стрелки»

В Сунтарском районе раскрыта кража, совершенная во время попойки.

Выяснилось, что в тот день компания, в числе которой находился подозреваемый,

52-летний уроженец Вилюйского района, распивала спиртные напитки в доме потерпевшего. Во время застолья хозяин дома уснул за столом. Воспользовавшись этим, гость достал из кармана куртки потерпевшего кошелек, в котором нашел 5 000 рублей и похитил их.

Чтобы снять с себя подозрения, злоумышленник незаметно положил часть денег в карман спящей знакомой, а оставшееся отдал своей сожительнице. Пустой кошелек он спрятал под диван. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.