Педагогический коллектив, Совет ветеранов Государственного бюджетного профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Якутский сельскохозяйственный техникум» 11 июня 2021 года понес тяжелую утрату — на 86 году жизни перестало биться сердце замечательного человека, преподавателя высшей категории, Заслуженного работника образования Республики Саха (Якутия), Почетного работника среднего профессионального образования России, переселенца Чурапчинского района, Почетного ветерана техникума

Сивцевой Февронии Никитичны

Жизнь изумительного, талантливого педагога Февронии Никитичны была поистине насыщенной и плодотворной.

Сивцева Феврония Никитична родилась 20 августа 1935 года в Мугудайском наслеге Чурапчинского района. В детские годы перенесла тяготы военных и послевоенных лет. Вместе с родителями 1942 году была переселена в Жиганский район.

По окончании семилетней школы в 1950 году поступила в Якутский сельскохозяйственный техникум на отделение «Агрономия», по окончании техникума в 1954 году Феврония Никитична приступила на работу в свой родной улус агрономом колхоза «Коммунизм» Чурапчинского района. Вскоре молодую, энергичную и перспективную девушку приметили и назначили инструктором районного комитета ВЛКСМ.

Повышая свою квалификацию, в 1959 году поступила в Московскую ордена Ленина сельскохозяйственную академию им. Тимирязева, где получила квалификацию «ученый-агроном».

Годы трудовой деятельности Февронии Никитичны были интересными и насыщенными. Занимая ответственные должности в агропромышленном комплексе республики, успевала неустанно повышать и передавать свои знания молодым коллегам. Тяга к знаниям и науке предопределили её дальнейшую судьбу.

Набрав практический опыт и руководящий навык, Феврония Никитична с 1967 года начала преподавательскую деятельность в Якутском сельскохозяйственном техникуме. В родном коллективе проработала более 23 лет: вела учебный курс по агрономии, много лет успешно руководила методическим советом техникума. Методические разработки Февронии Никитичны «Луга Якутии», «Кормоклубнеплоды» и «Силосные работы» по сей день пользуются в учебном процессе. Заслуженный педагог всегда делилась своим педагогическим опытом с молодыми преподавателями.

Феврония Никитична как преподаватель и научный работник была требовательной, добросовестной, отличалась своим трудолюбием и преподавательским мастерством.

Человек высокой культуры и настоящий представитель интеллигенции, она проявляла чуткое отношение к коллегам и студентам, с ней было легко и приятно общаться. Она всегда была примером постоянного самосовершенствования и эталоном женственной красоты. В сердцах многих выпускников запомнились увлекательные классные часы, уроки, мастер-классы Февронии Никитичны. По сей день слушатели благодарны Февроние Никитичне за советы, наставления, рассказы о том, как надо ценить дружбу, сохранять теплые отношения в семье, беречь и укреплять устои семейного благополучия.

Человек живет столько, сколько хранится память о нем. Среди людей, внесших достойный вклад в лепту развития среднего и высшего профессионального образования и воспитания молодого поколения якутян, чьи имена, вписанные, золотыми буквами в истории нашего техникума, имя Февронии Никитичны Сивцевой навсегда останется в наших сердцах.

С глубоким уважением и прискорбием коллектив ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ», Совет ветеранов, коллеги: Андреева В.Г., Федотова К.Д, Егорова А.М., Тимофеева А.М., Борисова Р.М., Кузнецова В.П., Николаева Д.Н., Пухова О.Н., Шадрина М.Н., Павлова А.Г., Алексеева М.Н., Тронин В.В., Иванова Я.И., Абрамова И.В., Ильина Т.Н., Федорова Л.Ю., Барашкова А.Ф.