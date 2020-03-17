Перестало биться сердце легендарного Франца Гробмана… Госкомцен выражает соболезнования

Коллектив Государственного комитета по ценовой политике РС(Я), ветераны ценообразования и я лично выражаем глубокие соболезнования родным и близким Франца Хомича Гробмана в связи с его безвременной кончиной.

Это тяжелая утрата для жителей Якутии. Из жизни ушел человек, который обладал безусловным моральным авторитетом для каждого из нас. Он заслужил это право жизнью, делами и поступками, умением жить просто, быть понятным и требовательным к себе.

Его отеческое отношение, характер, справедливость по отношению к подчиненным во многом предопределяли молодым специалистам желание расти и развиваться. Я пришла работать в 1997 году, когда он был председателем Госкомитета по ЖКХ и энергетике республики. Работа была настоящая, увлекательная и интересная.

Ему пришлось работать в сложное для страны время, в конце перестроечных времён, когда жилищная и коммунальная сфера республики находились в тяжелейшем состоянии.

При Франце Хомиче в республике впервые был сформирован государственный заказ на поставку и завоз ТЭР и ПТН до каждого населенного пункта, также впервые республика добилась выделения федеральных субсидий на снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. Были проведены работы по приемке жилого фонда с предприятий в муниципальную собственность, по оформлению и определению судьбы энергетического хозяйства, брошенного ликвидированными совхозами и многое многое другое.

Его дальновидность, видение ситуации не на 2-3 года, а на 20-30 лет вперед всегда поражало.

До самого последнего дня сопереживал проблемам и трудностям Якутии, участвуя в обсуждениях самых значимых и актуальных для нас вопросов.

Он был и навсегда останется для нас Учителем, настоящим Человеком.

Народная память сохранит в истории светлое имя Франца Гробмана. Спасибо за любовь к якутской земле!