Переселение из аварийного жилья обсудили на отчете мэрии в Строительном округе

Заместитель главы города по жилищно-коммунальному хозяйству Роман СОРОКИН выступил с отчетом об итогах работы администрации за 2019 год перед населением в Строительном округе. В составе рабочей группы в отчете приняли участие руководитель Управления Строительного округа Савва МИХАЙЛОВ, депутаты Якутской городской Думы и руководители структурных подразделений Окружной администрации.

Заслушав отчет, жители задали вопросы по наиболее волнующим темам. Председатель Совета ветеранов Строительного округа Раиса ЗАБОЛОЦКАЯ спросила о планах переселения жителей из аварийного жилья.

Директор МКУ «Департамент жилищных отношений» Александр НОВОЛОКОВ сообщил, что в настоящее время Департаментом ведется работа по реализации республиканской адресной программы переселения на 2019-2025 годы, часть квартир приобретенных по этой программе уже находятся в процессе передачи и скоро начнется поэтапное расселение жильцов.

«В 2019 году в городе Якутске аварийными признаны 197 домов, и значительная их часть расположена в 17 квартале. На сегодняшний день подписаны договоры о развитии застроенной территории в границах части квартала «2б» с ООО «ЛенаТрансСервис» и квартала «16» с ООО «МСЗ АРТ». В ближайшее время они должны предоставить календарные графики со сроками переселения. В текущем году должны быть снесены как минимум 12 домов», — проинформировал Александр Новолоков.

В республиканскую адресную программу переселения на 2019-2025 годы, в соответствии с федеральным законодательством, включены жилые дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Только после переселения этих домов, будет решаться вопрос переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

«Это будет после 2025 года, и для того чтобы многоквартирные жилые дома можно было включить в новую программу переселения, они должны быть признаны аварийными. Если дом еще не признан аварийным, собственники жилых помещений, расположенных в этих домах должны подать коллективное заявление в Департамент жилищных отношений для признания дома аварийным», — разъяснил директор ДЖО.

Также жители Строительного округа задали вопросы, касающиеся ликвидации бытовых отходов, работы управляющих компаний, социальных льгот, развития 145 квартала, безнадзорных животных. Все вопросы и предложения будут внесены в протокол для дальнейшей работы.

Итоговый отчет получил положительную оценку населения Строительного округа.