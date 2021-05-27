Пересадка органов в Якутии: есть ли перспектива?

20 лет тому назад, в 2001 году, произошло одно значимое событие — в Национальном центре медицины в Якутске впервые провели операцию по трансплантации (пересадке) почки. С тех пор в республике возникла ещё одна высокотехнологичная отрасль медицины — трансплантология. Возможность заменить больной орган, пересаживая часть от донора- огромный прорыв в истории развития медицины в Якутии. Ведь наличие такой технологии свидетельствует об общем уровне медицины в регионе и серьезно двигает вперёд как науку, так и практическую медицину. А о социальном, жизненном аспекте этого вида медицинской помощи и говорить нечего. Вчерашние обреченные пациенты обретают надежду и в случае благополучного исхода операции начинают жить по- новому.

2001 год

ХХ век для медицины Якутии начинается стремительно: в 2000 году освоили кардиохирургию, а уже в 2001 году- трансплантологию.

По словам главного трансплантолога республики, директора клинико- диагностического центра республиканской больницы N 1- национального центра медицины, заслуженного врача РФ Альберта Васильева, это- историческая веха:

«24 марта 2001 года впервые была выполнена трансплантация почки от живого родственного донора в стенах РБ№1-НЦМ при руководстве и непосредственном участии наших московских кололег Яна Геннадьевича Мойсюк и Владимира Владимировича Тырина. С той поры выполнено уже более 90 подобных операций».

2013 год

Второе десятилетие требует новой динамики, нужно двигаться дальше.

В 2013 году в медцентре провели следующий этап: трансплантацию фрагмента печени от живого родственного донора. Выполнили ее тогда при руководстве и непосредственном участии Александра Аммосова, сотрудника НЦ Трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, ныне заведующего отделением хирургии и трансплантации печени Московского областного научно-исследовательского института имени Владимирского. Таким образом, Александр Аммосов-якутянин, наш земляк, выпускник мединститута Якутского государственного университета открыл новую веху в истории медицины республики: трансплантацию фрагмента печени от живого родственного донора.

Вот эти две даты: 2001 й и 2013 й стали прорывными для основы и развития трансплантологии в республике Саха (Якутия).

Васильев А.И, главный трансплантолог республики : «К 2009 году мы начали понимать, что пересадкой органов только от родственных доноров обходиться нельзя. Ежегодно список больных, нуждающихся в траснплантации почки увеличивается на 30 человек, а реально родственных трансплантаций проводится не более 5 операций в год. Не у всех есть родственники, которые готовы отдать свою почку или подходят по состоянию здоровья. В 2009 году в Якутске прошла коллегия Минздрава РС(Я), в которой принял участие директор НЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И.Шумакова Сергей Владимирович Готье. Тогда Республиканскую больницу №2- Центр экстренной медицинской помощи выбрали в качестве донороской базы подготовки трупных (кадаверных) органов. Организация службы обеспечения донорскими органами — процесс непростой и во многом в силу щепетильности вопроса. Да и менталитет в нашей стране такой, что люди в целом не готовы официально завещать свои органы, чтобы в случае клинической смерти отдать их во спасение ближнего (и дальнего) своего. Вот еще почему организация этой службы в регионах, и Якутия не исключение, идет очень непросто, то и дело вскрывая всё новые проблемы».

2016 год

Родственных, их ещё называют прижизненными донорами, не так много. Большинство случаев как с тяжелыми патологиями почек, так и печени, требуют незамедлительного действия. Это зачастую под силу только трупной — кадаверной трансплантологии органов.

Таким образом, в 2016 году открыли следующий этап развития этой медицинской отрасли: на базе Республиканской больницы №1-Национального центра медицины и Республиканской больницы №2- Центра экстренной медицинской помощи. В результате блестящей совместной слаженной работы хирургов двух самых крупных больниц республики состоялись самостоятельные операции по пересадке: одной почки молодой женщине, а затем одной почки и печени двум молодым мужчинам от посмертных доноров, смерть которых была констатирована в Республиканской больнице №2 –Центре экстренной медицинской помощи. По словам главного трансплантолога Альберта Васильева, хирургические и анестезиологические бригады, лабораторная служба тогда сработали слаженно, с энтузиазмом. Результат оправдал себя: трансплантированные органы в настоящее время функционируют, а пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Кадаверная (трупная) трансплантация органов — это уже высший пилотаж и свидетельствует об уровне развития всей медицины в регионе.

И сегодня можно смело констатировать, что в Республике Саха (Якутия) трансплантация почки и фрагмента печени от живого родственного донора прочно заняла свое место среди видов высокотехнологичной медицинской помощи населению и является в настоящее время единственным радикальным методом коррекции заболеваний почек и печени в терминальной стадии.

Что дальше?…

Васильев А.И, главный трансплантолог республики: «Будут ли поставлены операции по трансплантации органов на поток — вопрос достаточно сложный. Поступление кадаверных органов планировать трудно. Здесь часто всё решает случай, и причём, несчастный случай! Задача врачей – быть в полной боевой готовности. Вот именно этому мы, кажется, научились. Хирургические и анестезиологические бригады, лабораторная служба должны работать слаженно. И то, что у нас началась совместная командная работа с медиками Республиканской больницы №2 – ЦЭМП, можно считать шагом вперед для развития медицинской науки в целом».

Несмотря на все достижения якутских медиков, открытых вопросов множество. До сих пор квот, разрешающих проведение этой уникальной операции, выделяемых республике, не так много.

За каждой сухой цифрой статистики всегда стоит жизнь человека, судьба его семьи, исход благой или фатальный. Это сложная проблема не только в медицинском и научном плане, но и в социальном, экономическом аспекте. Многое зависит от развития нашего общества, его зрелости и философского принятия нюансов трансплантологии.

Календарь отсчитал середину 2021 года. Спустя 20 лет после прорывного начала трансплантологии в республике Саха ( Якутия), непростительно и даже обидно было бы не развивать это направление дальше и упускать возможности. Нуждающихся в неотложной пересадке органов очень много, это не только почки и печень, но и сердце, и лёгкие, и поджелудочная железа. Многие пациенты, не имея возможности выехать в федеральные центры, вынуждены, как бы это жестоко не звучало, примириться с предельным исходом своего заболевания, испытывают много боли и страданий, и в конце концов уходят. В силу определенных обстоятельств развитие трансплантологии идёт нестабильно. Хотя увеличение количества операций по пересадке, усиление базы, кадрового, технического и научного потенциала, — требование жизни и вызов времени, на который якутскому здравоохранению просто необходимо реагировать.

Ближайшей перспективой можно было бы рассматривать открытие центра трансплантологии в Якутске , который обслуживал бы не только потребности республики, но и соседних, ближних регионов. А для этого нужны серьезные и оперативные действия, чтобы не отстать от событий в динамичном мире медицинской науки.