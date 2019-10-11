11.10.2019
17:55
60
Общество
Перерыв движения через Тюкян
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует, что 12 октября 2019 г. начнутся работы по демонтажу наплавного моста через р. Тюкян на 702-м км (граница Верхневилюйского и Нюрбинского улусов) автодороги А-331 «Вилюй».
Перерыв движения на данном участке продлится до становления ледовой переправы (ориентировочно середина декабря).
По вопросам о состоянии автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» можете обращаться по телефону круглосуточной-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8 (4112) 44-10-78.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».
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