Перерасчет за март — от 1500 до 10 000 рублей за среднюю квартиру?

В платежках россиян за март могут появиться суммы перерасчета до 10 тысяч рублей. Жильцам обещают разрешить оплатить доначисления в рассрочку.

В постановление правительства, касающееся новых правил расчета по ОДН, внесены правки. Россияне смогут оплатить новые суммы в рассрочку. Как поясняют в Минстрое, таким образом начисления из-за перерасчета платы не так сильно ударят по кошельку, поскольку распределить суммы можно будет на весь год, сообщает ЯкутияМедиа.

«Мера направлена на недопущение возникновения единовременного и обременительного увеличения расходов граждан на жилищно-коммунальные услуги», — сообщили в министерстве.

Как прокомментировал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, «новый порядок позволит равномерно распределить перерасчет платы за потребленные ресурсы для содержания общедомового имущества на год и обеспечит отсутствие резких колебаний размера платы».

У собственников в многоквартирных домах сейчас есть право определять порядок внесения платы за общедомовые нужды — на основе расчета среднемесячного объема потребления ресурсов или по счетчику, если таковой в доме есть.

Если плата начисляется «по среднему», в течение первого квартала каждого года будет происходить перерасчет трат на ОДН за прошлый год. В этом году это произойдет впервые. Такое новшество может значительно изменить суммы в платежках для жильцов.

Поскольку россияне теперь должны платить за ОДН в полном объеме, суммы начислений после перерасчета могут составить от 30 до 200 рублей за квадратный метр, подсчитали в «ЖКХ-Контроле». Таким образом россиянам придется доплатить от 1500 до 10 000 рублей за среднюю квартиру.

В Минстрое уверяют, что новый порядок, когда сумму доначислений распределят на весь год, будет благом для россиян, и не позволит им скатиться в долговую яму из-за неподъемных квитанций за ЖКХ.

